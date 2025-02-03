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Украинская певица опозорилась после призыва помочь ВСУ

Украинская певица опозорилась после призыва помочь ВСУ - РИА Новости, 03.02.2025

Украинская певица опозорилась после призыва помочь ВСУ

Украинская певица Оля Полякова вызвала гнев жителей Украины после того, как опубликовала в соцсетях видео, на котором, находясь на элитной вечеринке, призвала... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T01:59:00+03:00

2025-02-03T01:59:00+03:00

2025-02-03T02:29:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украинская певица Оля Полякова вызвала гнев жителей Украины после того, как опубликовала в соцсетях видео, на котором, находясь на элитной вечеринке, призвала помогать ВСУ деньгами, пишет издание "Страна.ua".Как сообщается, видео было записано на вечеринке блогерши Ники Белоцерковской*, заочно осужденной в России за распространение фейков о российской армии. Вход на мероприятие стоил десять тысяч евро."Сидя "у Ники на вилле", Полякова упрекнула тех украинцев, кто "расслабился" в ожидании того, что Трамп закончит войну и перестал донатить на ВСУ", — говорится в материале.По данным издания, подобные высказывания вызвали гнев среди пользователей Сети, которые остались в недоумении по поводу того, почему такие как Полякова отдыхают на дорогих курортах, а украинцы должны отдавать последние деньги.Как уточняется, позднее автор видео удалила нашумевший пост, заменив его на новый, в котором написала, что метод сбора средств не важен, а важно то, на что они идут.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20250202/avrora-1996852424.html

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в мире, украина, россия, оля полякова (певица), вооруженные силы украины