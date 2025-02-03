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Украинская певица опозорилась после призыва помочь ВСУ - РИА Новости, 03.02.2025
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01:59 03.02.2025 (обновлено: 02:29 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/pomosch-1996940067.html
Украинская певица опозорилась после призыва помочь ВСУ
Украинская певица опозорилась после призыва помочь ВСУ - РИА Новости, 03.02.2025
Украинская певица опозорилась после призыва помочь ВСУ
Украинская певица Оля Полякова вызвала гнев жителей Украины после того, как опубликовала в соцсетях видео, на котором, находясь на элитной вечеринке, призвала... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T01:59:00+03:00
2025-02-03T02:29:00+03:00
в мире
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оля полякова (певица)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украинская певица Оля Полякова вызвала гнев жителей Украины после того, как опубликовала в соцсетях видео, на котором, находясь на элитной вечеринке, призвала помогать ВСУ деньгами, пишет издание "Страна.ua".Как сообщается, видео было записано на вечеринке блогерши Ники Белоцерковской*, заочно осужденной в России за распространение фейков о российской армии. Вход на мероприятие стоил десять тысяч евро."Сидя "у Ники на вилле", Полякова упрекнула тех украинцев, кто "расслабился" в ожидании того, что Трамп закончит войну и перестал донатить на ВСУ", — говорится в материале.По данным издания, подобные высказывания вызвали гнев среди пользователей Сети, которые остались в недоумении по поводу того, почему такие как Полякова отдыхают на дорогих курортах, а украинцы должны отдавать последние деньги.Как уточняется, позднее автор видео удалила нашумевший пост, заменив его на новый, в котором написала, что метод сбора средств не важен, а важно то, на что они идут.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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в мире, украина, россия, оля полякова (певица), вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Оля Полякова (певица), Вооруженные силы Украины
Украинская певица опозорилась после призыва помочь ВСУ

Певица Полякова разгневала украинцев после призыва из Монако помочь ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украинская певица Оля Полякова вызвала гнев жителей Украины после того, как опубликовала в соцсетях видео, на котором, находясь на элитной вечеринке, призвала помогать ВСУ деньгами, пишет издание "Страна.ua".
Как сообщается, видео было записано на вечеринке блогерши Ники Белоцерковской*, заочно осужденной в России за распространение фейков о российской армии. Вход на мероприятие стоил десять тысяч евро.
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«
"Сидя "у Ники на вилле", Полякова упрекнула тех украинцев, кто "расслабился" в ожидании того, что Трамп закончит войну и перестал донатить на ВСУ", — говорится в материале.
По данным издания, подобные высказывания вызвали гнев среди пользователей Сети, которые остались в недоумении по поводу того, почему такие как Полякова отдыхают на дорогих курортах, а украинцы должны отдавать последние деньги.
Как уточняется, позднее автор видео удалила нашумевший пост, заменив его на новый, в котором написала, что метод сбора средств не важен, а важно то, на что они идут.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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В миреУкраинаРоссияОля Полякова (певица)Вооруженные силы Украины
 
 
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