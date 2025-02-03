https://ria.ru/20250203/polsha-1997198423.html

Кандидат в президенты Польши назвал условие для вступления Украины в ЕС

Кандидат в президенты Польши назвал условие для вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 03.02.2025

Кандидат в президенты Польши назвал условие для вступления Украины в ЕС

Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий на платформе Х дал слово избирателям, что Украина не войдет в Европейский союз без проведения... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T23:39:00+03:00

2025-02-03T23:39:00+03:00

2025-02-03T23:39:00+03:00

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ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий на платформе Х дал слово избирателям, что Украина не войдет в Европейский союз без проведения эксгумаций жертв Волынской резни. "Без достойного захоронения наших соотечественников, погибших на Волыни, мы не должны принимать Украину в Европейский союз", - написал Навроцкий. Он заявил, что "не оставит" этот вопрос. "Мы не оставим этого вопроса. Даю вам слово", - добавил он. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20250201/repatriatsiya-1996845672.html

https://ria.ru/20250116/polsha-1993983371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, польша, киев, кароль навроцкий, украинская повстанческая армия, евросоюз