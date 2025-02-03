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ЕС выделил Польше сто миллионов евро на "защиту от России" - РИА Новости, 03.02.2025
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13:38 03.02.2025 (обновлено: 13:41 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/polsha-1997043113.html
ЕС выделил Польше сто миллионов евро на "защиту от России"
ЕС выделил Польше сто миллионов евро на "защиту от России" - РИА Новости, 03.02.2025
ЕС выделил Польше сто миллионов евро на "защиту от России"
Польша уже получила от Европейского союза 100 миллионов евро на укрепление границы с Россией и Белоруссией, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:38:00+03:00
2025-02-03T13:41:00+03:00
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ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Польша уже получила от Европейского союза 100 миллионов евро на укрепление границы с Россией и Белоруссией, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, прибыв на неформальную встречу лидеров стран ЕС в Брюссель. Выступление Туска транслирует Польское телевидение. "Я буду убеждать, что уже нет альтернативы, что Европа должна финансировать нашу восточную границу, "Восточный щит". Это уже началось. Я об этом не говорил громко, так как считаю это скромным началом, но де-факто 100 миллионов евро в декабре уже было, если речь идет о поддержке различных форм, различных элементов "Восточного щита", - сказал Туск. При этом он надеется, что Польша получит от Евросоюза еще больше денег на программу "Восточный щит". "У нас уже есть европейские деньги, но это только начало", - сказал он. Польша реализует на границе с Россией и Белоруссией программу "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделено 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). Согласно заявлению канцелярии польского премьер-министра, правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия якобы существующим "угрозам со стороны Белоруссии и России". Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241130/polsha-1986619552.html
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россия, польша, белоруссия, дональд туск, владимир путин, такер карлсон, нато, евросоюз, в мире
Россия, Польша, Белоруссия, Дональд Туск, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Евросоюз, В мире
ЕС выделил Польше сто миллионов евро на "защиту от России"

Туск: Польша получила от ЕС 100 миллионов евро на укрепление границы с Россией

© AP Photo / Czarek SokolowskiДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Польша уже получила от Европейского союза 100 миллионов евро на укрепление границы с Россией и Белоруссией, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, прибыв на неформальную встречу лидеров стран ЕС в Брюссель.
Выступление Туска транслирует Польское телевидение.
Варшава - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Польша расширит программу "Восточный щит" на границу с Украиной
30 ноября 2024, 12:47
"Я буду убеждать, что уже нет альтернативы, что Европа должна финансировать нашу восточную границу, "Восточный щит". Это уже началось. Я об этом не говорил громко, так как считаю это скромным началом, но де-факто 100 миллионов евро в декабре уже было, если речь идет о поддержке различных форм, различных элементов "Восточного щита", - сказал Туск.
При этом он надеется, что Польша получит от Евросоюза еще больше денег на программу "Восточный щит". "У нас уже есть европейские деньги, но это только начало", - сказал он.
Польша реализует на границе с Россией и Белоруссией программу "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделено 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). Согласно заявлению канцелярии польского премьер-министра, правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия якобы существующим "угрозам со стороны Белоруссии и России".
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Премьер-министр Польши Дональд Туск во время посещения участка границы Польши с Калининградской областью России - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Туск рассказал о работе над укреплением границы с Россией
30 ноября 2024, 12:20
 
РоссияПольшаБелоруссияДональд ТускВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
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