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В Таллине подожгли склад украинского ресторана
В Таллине подожгли склад украинского ресторана - РИА Новости, 03.02.2025
В Таллине подожгли склад украинского ресторана
Неизвестные подожгли склад украинского ресторана Faina Ukraina в Таллине, заявили в понедельник в самом заведении. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T19:40:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Неизвестные подожгли склад украинского ресторана Faina Ukraina в Таллине, заявили в понедельник в самом заведении. "Этой ночью склад подожгли. С самого утра работали на месте с пожарными инспекторами и полицией. Сомнений в умышленных действиях нет. Ворота были сломаны и открыты, а после был поджог. Сгорело очень много ресторанного оборудования и мебели. Только предварительный подсчет с полицией показал, что уничтожено имущества на 13-15 тысяч евро. На самом деле может быть больше, потому что подсчет еще идет", - говорится в сообщении ресторана в соцсети Facebook*. В Faina Ukraina полагают, что поджог был связан с поджогом другого украинского ресторана, произошедшим на прошлой неделе. В прошлую пятницу, 31 января, в Таллине неизвестные подожгли ресторан украинской кухни, название которого повторяет лозунг запрещенных в РФ организаций украинских экстремистов.* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, эстония, таллин, украина
В мире, Эстония, Таллин, Украина
В Таллине подожгли склад украинского ресторана
В Таллине подожгли склад украинского ресторана Faina Ukraina
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Неизвестные подожгли склад украинского ресторана Faina Ukraina в Таллине, заявили в понедельник в самом заведении.
"Этой ночью склад подожгли. С самого утра работали на месте с пожарными инспекторами и полицией. Сомнений в умышленных действиях нет. Ворота были сломаны и открыты, а после был поджог. Сгорело очень много ресторанного оборудования и мебели. Только предварительный подсчет с полицией показал, что уничтожено имущества на 13-15 тысяч евро. На самом деле может быть больше, потому что подсчет еще идет", - говорится в сообщении ресторана в соцсети Facebook*.
В Faina Ukraina полагают, что поджог был связан с поджогом другого украинского ресторана, произошедшим на прошлой неделе.
В прошлую пятницу, 31 января, в Таллине
неизвестные подожгли ресторан украинской кухни, название которого повторяет лозунг запрещенных в РФ
организаций украинских экстремистов.
* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.