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В России вырос интерес к виниловым пластинкам - РИА Новости, 03.02.2025
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08:14 03.02.2025 (обновлено: 08:25 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/plastinki-1996952340.html
В России вырос интерес к виниловым пластинкам
В России вырос интерес к виниловым пластинкам - РИА Новости, 03.02.2025
В России вырос интерес к виниловым пластинкам
Интерес к виниловым пластинкам и проигрывателям для них увеличивается в России из года в год: так, за 2024 год только на маркетплейсах Ozon и Wildberries рост... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T08:14:00+03:00
2025-02-03T08:25:00+03:00
экономика
технологии
россия
ozon
wildberries
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Интерес к виниловым пластинкам и проигрывателям для них увеличивается в России из года в год: так, за 2024 год только на маркетплейсах Ozon и Wildberries рост продаж составил более 88%, до 40,5 тысячи пластинок, подсчитали для РИА Новости аналитики Moneyplace (входит в систему СКБ "Контур"). "В 2024 году продажи виниловых пластинок выросли почти в два раза - если в 2023 году на двух крупнейших маркетплейсах сейлеры продали 21,553 тысячи штук, то по итогам 2024 года - 40,589 тысячи штук. Рост - 88,3%. Развитие рынка ускорилось в два раза - в 2023 году продажи выросли на 42,6%", - рассказали эксперты. Они добавили, что растут и доходы продавцов. "Общая выручка от реализации "винила" выросла на 102,8% - с 79,6 до 161,6 миллиона рублей. Анализировались продажи со складов Ozon и Wildberries", - подсчитали аналитики. "Интерес к виниловым пластинкам растет последние несколько лет. Их популярность эксперты объясняли модой на винтажные вещи и ощущением физического контакта с музыкой в эпоху цифровых музыкальных сервисов. Часто виниловые пластинки использовали не только для прослушивания, но и как элемент декора. В том числе, их покупали в качестве необычного подарка", - объяснили рост специалисты. По их мнению, ускорение роста продаж виниловых пластинок - также следствие спроса на соответствующие проигрыватели. "Совокупно на двух площадках в 2022 и 2023 году покупатели приобрели 132,9 тысячи штук "ретро" проигрывателей. Тенденция сохранилась и в 2024 году - число продаж такой техники для прослушивания выросло на 74,7% до 142,4 тысячи штук. В результате, владельцы проигрывателей теперь, можно сказать, "вынуждены" покупать пластинки, чтобы обновлять коллекцию", - заключили аналитики.
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экономика, технологии, россия, ozon, wildberries
Экономика, Технологии, Россия, Ozon, Wildberries
В России вырос интерес к виниловым пластинкам

Moneyplace: россияне в 2024 году купили почти вдвое больше пластинок

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСоветский патефон в клубе исторической реконструкции
Советский патефон в клубе исторической реконструкции - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Советский патефон в клубе исторической реконструкции . Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Интерес к виниловым пластинкам и проигрывателям для них увеличивается в России из года в год: так, за 2024 год только на маркетплейсах Ozon и Wildberries рост продаж составил более 88%, до 40,5 тысячи пластинок, подсчитали для РИА Новости аналитики Moneyplace (входит в систему СКБ "Контур").
"В 2024 году продажи виниловых пластинок выросли почти в два раза - если в 2023 году на двух крупнейших маркетплейсах сейлеры продали 21,553 тысячи штук, то по итогам 2024 года - 40,589 тысячи штук. Рост - 88,3%. Развитие рынка ускорилось в два раза - в 2023 году продажи выросли на 42,6%", - рассказали эксперты.
Они добавили, что растут и доходы продавцов. "Общая выручка от реализации "винила" выросла на 102,8% - с 79,6 до 161,6 миллиона рублей. Анализировались продажи со складов Ozon и Wildberries", - подсчитали аналитики.
"Интерес к виниловым пластинкам растет последние несколько лет. Их популярность эксперты объясняли модой на винтажные вещи и ощущением физического контакта с музыкой в эпоху цифровых музыкальных сервисов. Часто виниловые пластинки использовали не только для прослушивания, но и как элемент декора. В том числе, их покупали в качестве необычного подарка", - объяснили рост специалисты.
По их мнению, ускорение роста продаж виниловых пластинок - также следствие спроса на соответствующие проигрыватели. "Совокупно на двух площадках в 2022 и 2023 году покупатели приобрели 132,9 тысячи штук "ретро" проигрывателей. Тенденция сохранилась и в 2024 году - число продаж такой техники для прослушивания выросло на 74,7% до 142,4 тысячи штук. В результате, владельцы проигрывателей теперь, можно сказать, "вынуждены" покупать пластинки, чтобы обновлять коллекцию", - заключили аналитики.
Вывеска Ozon - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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31 октября 2024, 19:50
 
ЭкономикаТехнологииРоссияOzonWildberries
 
 
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