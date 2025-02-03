https://ria.ru/20250203/plastinki-1996952340.html

В России вырос интерес к виниловым пластинкам

В России вырос интерес к виниловым пластинкам - РИА Новости, 03.02.2025

В России вырос интерес к виниловым пластинкам

Интерес к виниловым пластинкам и проигрывателям для них увеличивается в России из года в год: так, за 2024 год только на маркетплейсах Ozon и Wildberries рост... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T08:14:00+03:00

2025-02-03T08:14:00+03:00

2025-02-03T08:25:00+03:00

экономика

технологии

россия

ozon

wildberries

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570983735_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1caf706813dd22a8e84f40b45ed28769.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Интерес к виниловым пластинкам и проигрывателям для них увеличивается в России из года в год: так, за 2024 год только на маркетплейсах Ozon и Wildberries рост продаж составил более 88%, до 40,5 тысячи пластинок, подсчитали для РИА Новости аналитики Moneyplace (входит в систему СКБ "Контур"). "В 2024 году продажи виниловых пластинок выросли почти в два раза - если в 2023 году на двух крупнейших маркетплейсах сейлеры продали 21,553 тысячи штук, то по итогам 2024 года - 40,589 тысячи штук. Рост - 88,3%. Развитие рынка ускорилось в два раза - в 2023 году продажи выросли на 42,6%", - рассказали эксперты. Они добавили, что растут и доходы продавцов. "Общая выручка от реализации "винила" выросла на 102,8% - с 79,6 до 161,6 миллиона рублей. Анализировались продажи со складов Ozon и Wildberries", - подсчитали аналитики. "Интерес к виниловым пластинкам растет последние несколько лет. Их популярность эксперты объясняли модой на винтажные вещи и ощущением физического контакта с музыкой в эпоху цифровых музыкальных сервисов. Часто виниловые пластинки использовали не только для прослушивания, но и как элемент декора. В том числе, их покупали в качестве необычного подарка", - объяснили рост специалисты. По их мнению, ускорение роста продаж виниловых пластинок - также следствие спроса на соответствующие проигрыватели. "Совокупно на двух площадках в 2022 и 2023 году покупатели приобрели 132,9 тысячи штук "ретро" проигрывателей. Тенденция сохранилась и в 2024 году - число продаж такой техники для прослушивания выросло на 74,7% до 142,4 тысячи штук. В результате, владельцы проигрывателей теперь, можно сказать, "вынуждены" покупать пластинки, чтобы обновлять коллекцию", - заключили аналитики.

https://ria.ru/20241031/ozon--1981229300.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, ozon, wildberries