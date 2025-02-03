https://ria.ru/20250203/plan-1996944351.html

В офисе Зеленского резко раскритиковали план Трампа по Украине

В офисе Зеленского резко раскритиковали план Трампа по Украине - РИА Новости, 03.02.2025

В офисе Зеленского резко раскритиковали план Трампа по Украине

План администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта провалится, если будет состоять только из прекращения огня и... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T04:31:00+03:00

2025-02-03T04:31:00+03:00

2025-02-03T09:19:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. План администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта провалится, если будет состоять только из прекращения огня и требования от Киева провести выборы, об этом Reuters заявил советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин."Если его (спецпосланника США по Украине Кита Келлога. — Прим. ред.) план — это просто прекращение огня и выборы, то это провальный план", — сказал он.По словам советника Зеленского, Украина недовольна серьезностью подхода ключевых партнеров Киева к урегулированию конфликта."Литвин сказал, что Украина предпочла бы видеть то, что он назвал "более глубоким подходом" со стороны официальных лиц ключевых партнеров", — пишет Reuters.Келлог ранее заявил, что США считают необходимым проведение выборов на Украине, возможно, к концу 2025 года. По его словам, в постсоветской республике обязательно должны быть проведены и парламентские, и президентские выборы.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что голосование сейчас "несвоевременно".Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.В октябре российский лидер заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, Киев вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что власти соседней страны законодательно запретили сами себе вести переговоры.Путин подчеркивал, что целью урегулирования на Украине должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. Москва будет и впредь бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.

https://ria.ru/20250202/tramp-1996860913.html

https://ria.ru/20250202/zelenskiy-1996851065.html

https://ria.ru/20250202/zelenskiy-1996849635.html

https://ria.ru/20250203/tramp-1996943424.html

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украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, кит келлог, сша, в мире