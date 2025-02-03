https://ria.ru/20250203/peskov-1997035100.html

Песков отреагировал на сообщения западных СМИ о проблемах российского флота

Песков отреагировал на сообщения западных СМИ о проблемах российского флота - РИА Новости, 03.02.2025

Песков отреагировал на сообщения западных СМИ о проблемах российского флота

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения западных СМИ о проблемах российского флота из-за якобы поломки разведывательного корабля РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:06:00+03:00

2025-02-03T13:06:00+03:00

2025-02-03T13:13:00+03:00

россия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения западных СМИ о проблемах российского флота из-за якобы поломки разведывательного корабля "Кильдин", заявил, что нельзя судить о состоянии флота РФ по поломке отдельно взятого корабля. "Я совсем не располагаю информацией, все-таки мы не оборонное ведомство, поэтому, конечно, такую детальную информацию о возможных поломках каких-либо кораблей мы просто не знаем. Но по поломке отдельно взятого корабля или какой-то отдельно взятой неисправности судить о состоянии флота – это непрофессионально, экспертно неверно", - сказал Песков на просьбу прокомментировать сообщения в ряде западных СМИ о якобы проблемах российского разведывательного корабля "Кильдин", которые, как говорится в изданиях, могут свидетельствовать о том, что флот России ветшает.

https://ria.ru/20250131/pravitelstvo-1996653140.html

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Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, безопасность, вмф рф