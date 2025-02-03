https://ria.ru/20250203/peskov-1997025526.html
Песков высказался о статусе Зеленского
Песков высказался о статусе Зеленского - РИА Новости, 03.02.2025
Песков высказался о статусе Зеленского
Президентские полномочия Владимира Зеленского де-юре закончены, этого никто не может оспорить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:41:00+03:00
2025-02-03T12:41:00+03:00
2025-02-03T12:48:00+03:00
в мире
владимир зеленский
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996867075_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9acec64133f998c71459df833a3fb055.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президентские полномочия Владимира Зеленского де-юре закончены, этого никто не может оспорить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вы знаете, скажем так, юридические реалии киевского режима. Де-юре полномочия президента Зеленского закончены, и де-юре все-таки ситуация вот такова, о чем неоднократно уже достаточно подробно говорил президент (Владимир) Путин. Этого никто не может оспорить, потому что это абсолютно очевидная юридическая реальность, которая существует на Украине", — сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250203/panchenko-1996973478.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996867075_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_dd743a231300bfc48825bba966b2e5ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина
В мире, Владимир Зеленский, Украина
Песков высказался о статусе Зеленского
Песков: президентские полномочия Зеленского де-юре закончены