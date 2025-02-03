https://ria.ru/20250203/peskov-1997025526.html

Песков высказался о статусе Зеленского

Песков высказался о статусе Зеленского - РИА Новости, 03.02.2025

Песков высказался о статусе Зеленского

Президентские полномочия Владимира Зеленского де-юре закончены, этого никто не может оспорить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:41:00+03:00

2025-02-03T12:41:00+03:00

2025-02-03T12:48:00+03:00

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президентские полномочия Владимира Зеленского де-юре закончены, этого никто не может оспорить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вы знаете, скажем так, юридические реалии киевского режима. Де-юре полномочия президента Зеленского закончены, и де-юре все-таки ситуация вот такова, о чем неоднократно уже достаточно подробно говорил президент (Владимир) Путин. Этого никто не может оспорить, потому что это абсолютно очевидная юридическая реальность, которая существует на Украине", — сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250203/panchenko-1996973478.html

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в мире, владимир зеленский, украина