Рейтинг@Mail.ru
Песков высказался о статусе Зеленского - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 03.02.2025 (обновлено: 12:48 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/peskov-1997025526.html
Песков высказался о статусе Зеленского
Песков высказался о статусе Зеленского - РИА Новости, 03.02.2025
Песков высказался о статусе Зеленского
Президентские полномочия Владимира Зеленского де-юре закончены, этого никто не может оспорить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:41:00+03:00
2025-02-03T12:48:00+03:00
в мире
владимир зеленский
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996867075_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9acec64133f998c71459df833a3fb055.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президентские полномочия Владимира Зеленского де-юре закончены, этого никто не может оспорить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вы знаете, скажем так, юридические реалии киевского режима. Де-юре полномочия президента Зеленского закончены, и де-юре все-таки ситуация вот такова, о чем неоднократно уже достаточно подробно говорил президент (Владимир) Путин. Этого никто не может оспорить, потому что это абсолютно очевидная юридическая реальность, которая существует на Украине", — сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250203/panchenko-1996973478.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996867075_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_dd743a231300bfc48825bba966b2e5ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина
В мире, Владимир Зеленский, Украина
Песков высказался о статусе Зеленского

Песков: президентские полномочия Зеленского де-юре закончены

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президентские полномочия Владимира Зеленского де-юре закончены, этого никто не может оспорить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, скажем так, юридические реалии киевского режима. Де-юре полномочия президента Зеленского закончены, и де-юре все-таки ситуация вот такова, о чем неоднократно уже достаточно подробно говорил президент (Владимир) Путин. Этого никто не может оспорить, потому что это абсолютно очевидная юридическая реальность, которая существует на Украине", — сказал Песков журналистам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
"Мир узнает". Журналистка выступила с призывом после заявления Зеленского
10:21
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала