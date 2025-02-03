https://ria.ru/20250203/peskov-1997023473.html

В Кремле прокомментировали введение пошлин США против Канады, Мексики и КНР

В Кремле прокомментировали введение пошлин США против Канады, Мексики и КНР - РИА Новости, 03.02.2025

В Кремле прокомментировали введение пошлин США против Канады, Мексики и КНР

У России нет желания ассоциироваться и как-то оценивать ситуацию с введением пошлин США на товары из Канады, Мексики и Китая, там свои напряженности, заявил... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:34:00+03:00

2025-02-03T12:34:00+03:00

2025-02-03T12:36:00+03:00

экономика

канада

россия

сша

дмитрий песков

джастин трюдо

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. У России нет желания ассоциироваться и как-то оценивать ситуацию с введением пошлин США на товары из Канады, Мексики и Китая, там свои напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Трамп подписал указы о введении с 4 февраля ряда импортных пошлин. В размере 25% они вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. На товары из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из Китая вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют. А канадский премьер-министр Джастин Трюдо в свою очередь заявил, что импортные пошлины США на товары из Канады ограничат доступ Вашингтона к критически важным товарам для безопасности, включая уран, сталь и алюминий. И уже в ответ в Канаде начали изымать из продажи американский алкоголь. "Вы знаете, там много своих напряженностей, поэтому, конечно, у нас нет ни малейшего желания каким-то образом с этим со всем ассоциироваться и как-то это оценивать, пусть разбираются те страны, которые принимают участие в этом процессе", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250202/poshliny-1996856154.html

канада

россия

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экономика, канада, россия, сша, дмитрий песков, джастин трюдо, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады