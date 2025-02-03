Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали введение пошлин США против Канады, Мексики и КНР - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 03.02.2025 (обновлено: 12:36 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/peskov-1997023473.html
В Кремле прокомментировали введение пошлин США против Канады, Мексики и КНР
В Кремле прокомментировали введение пошлин США против Канады, Мексики и КНР - РИА Новости, 03.02.2025
В Кремле прокомментировали введение пошлин США против Канады, Мексики и КНР
У России нет желания ассоциироваться и как-то оценивать ситуацию с введением пошлин США на товары из Канады, Мексики и Китая, там свои напряженности, заявил... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:34:00+03:00
2025-02-03T12:36:00+03:00
экономика
канада
россия
сша
дмитрий песков
джастин трюдо
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996445945_0:0:3199:1800_1920x0_80_0_0_f415591dcf1c285f99d077485fc7e67a.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. У России нет желания ассоциироваться и как-то оценивать ситуацию с введением пошлин США на товары из Канады, Мексики и Китая, там свои напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Трамп подписал указы о введении с 4 февраля ряда импортных пошлин. В размере 25% они вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. На товары из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из Китая вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют. А канадский премьер-министр Джастин Трюдо в свою очередь заявил, что импортные пошлины США на товары из Канады ограничат доступ Вашингтона к критически важным товарам для безопасности, включая уран, сталь и алюминий. И уже в ответ в Канаде начали изымать из продажи американский алкоголь. "Вы знаете, там много своих напряженностей, поэтому, конечно, у нас нет ни малейшего желания каким-то образом с этим со всем ассоциироваться и как-то это оценивать, пусть разбираются те страны, которые принимают участие в этом процессе", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250202/poshliny-1996856154.html
канада
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996445945_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c215f0d385a05987c004c13995b9ac56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, канада, россия, сша, дмитрий песков, джастин трюдо, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Экономика, Канада, Россия, США, Дмитрий Песков, Джастин Трюдо, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
В Кремле прокомментировали введение пошлин США против Канады, Мексики и КНР

Песков заявил, что у России нет желания ассоциироваться с введением пошлин США

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. У России нет желания ассоциироваться и как-то оценивать ситуацию с введением пошлин США на товары из Канады, Мексики и Китая, там свои напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Трамп подписал указы о введении с 4 февраля ряда импортных пошлин. В размере 25% они вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. На товары из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из Китая вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют. А канадский премьер-министр Джастин Трюдо в свою очередь заявил, что импортные пошлины США на товары из Канады ограничат доступ Вашингтона к критически важным товарам для безопасности, включая уран, сталь и алюминий. И уже в ответ в Канаде начали изымать из продажи американский алкоголь.
"Вы знаете, там много своих напряженностей, поэтому, конечно, у нас нет ни малейшего желания каким-то образом с этим со всем ассоциироваться и как-то это оценивать, пусть разбираются те страны, которые принимают участие в этом процессе", - сказал Песков журналистам.
Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Канада вводит ответные пошлины в 25% на товары из США после решения Трампа
Вчера, 05:35
 
ЭкономикаКанадаРоссияСШАДмитрий ПесковДжастин ТрюдоВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала