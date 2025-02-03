https://ria.ru/20250203/peskov-1997022113.html
Песков прокомментировал заявления Трампа о контактах с Россией и Украиной
Песков прокомментировал заявления Трампа о контактах с Россией и Украиной - РИА Новости, 03.02.2025
Песков прокомментировал заявления Трампа о контактах с Россией и Украиной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о планах провести контакты с РФ и Украиной, отметив, РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:31:00+03:00
2025-02-03T12:31:00+03:00
2025-02-03T12:37:00+03:00
россия
украина
дональд трамп
дмитрий песков
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о планах провести контакты с РФ и Украиной, отметив, что, по всей видимости, контакты планируются, но пока ничего нового нет.Пескова попросили прокомментировать позицию Кремля по поводу заявлений Трампа о том, что его администрация якобы запланировала и назначила встречи и переговоры руководством с Украины, России и ряда других стран."Он не так сказал, он по-другому сказал. Если вы посмотрите на его заявления: по всей видимости, планируются контакты. У нас тоже есть процесс планирования, поэтому пока ничего нового нам сказать нечего", - ответил Песков.
https://ria.ru/20250202/zelenskiy-1996851065.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дональд трамп, дмитрий песков, сша, в мире
Россия, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, США, В мире
Песков прокомментировал заявления Трампа о контактах с Россией и Украиной
Песков: контакты с Трампом планируются, но пока ничего нового нет