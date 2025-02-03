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Песков прокомментировал заявления Трампа о контактах с Россией и Украиной - РИА Новости, 03.02.2025
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12:31 03.02.2025 (обновлено: 12:37 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/peskov-1997022113.html
Песков прокомментировал заявления Трампа о контактах с Россией и Украиной
Песков прокомментировал заявления Трампа о контактах с Россией и Украиной - РИА Новости, 03.02.2025
Песков прокомментировал заявления Трампа о контактах с Россией и Украиной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о планах провести контакты с РФ и Украиной, отметив, РИА Новости, 03.02.2025
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о планах провести контакты с РФ и Украиной, отметив, что, по всей видимости, контакты планируются, но пока ничего нового нет.Пескова попросили прокомментировать позицию Кремля по поводу заявлений Трампа о том, что его администрация якобы запланировала и назначила встречи и переговоры руководством с Украины, России и ряда других стран."Он не так сказал, он по-другому сказал. Если вы посмотрите на его заявления: по всей видимости, планируются контакты. У нас тоже есть процесс планирования, поэтому пока ничего нового нам сказать нечего", - ответил Песков.
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россия, украина, дональд трамп, дмитрий песков, сша, в мире
Россия, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, США, В мире
Песков прокомментировал заявления Трампа о контактах с Россией и Украиной

Песков: контакты с Трампом планируются, но пока ничего нового нет

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о планах провести контакты с РФ и Украиной, отметив, что, по всей видимости, контакты планируются, но пока ничего нового нет.
Пескова попросили прокомментировать позицию Кремля по поводу заявлений Трампа о том, что его администрация якобы запланировала и назначила встречи и переговоры руководством с Украины, России и ряда других стран.
"Он не так сказал, он по-другому сказал. Если вы посмотрите на его заявления: по всей видимости, планируются контакты. У нас тоже есть процесс планирования, поэтому пока ничего нового нам сказать нечего", - ответил Песков.
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