https://ria.ru/20250203/peskov-1997022113.html

Песков прокомментировал заявления Трампа о контактах с Россией и Украиной

Песков прокомментировал заявления Трампа о контактах с Россией и Украиной - РИА Новости, 03.02.2025

Песков прокомментировал заявления Трампа о контактах с Россией и Украиной

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о планах провести контакты с РФ и Украиной, отметив, РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:31:00+03:00

2025-02-03T12:31:00+03:00

2025-02-03T12:37:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о планах провести контакты с РФ и Украиной, отметив, что, по всей видимости, контакты планируются, но пока ничего нового нет.Пескова попросили прокомментировать позицию Кремля по поводу заявлений Трампа о том, что его администрация якобы запланировала и назначила встречи и переговоры руководством с Украины, России и ряда других стран."Он не так сказал, он по-другому сказал. Если вы посмотрите на его заявления: по всей видимости, планируются контакты. У нас тоже есть процесс планирования, поэтому пока ничего нового нам сказать нечего", - ответил Песков.

https://ria.ru/20250202/zelenskiy-1996851065.html

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россия, украина, дональд трамп, дмитрий песков, сша, в мире