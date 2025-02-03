https://ria.ru/20250203/peregovory-1997196167.html

"Несколько раз". На Украине призвали не доверять словам Зеленского

"Несколько раз". На Украине призвали не доверять словам Зеленского - РИА Новости, 03.02.2025

"Несколько раз". На Украине призвали не доверять словам Зеленского

Владимир Зеленский лишь говорит то, что хотят услышать большая часть украинцев, заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала "Politeka". РИА Новости, 03.02.2025

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2025-02-03T23:01:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский лишь говорит то, что хотят услышать большая часть украинцев, заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала "Politeka"."Большая часть общества, социология показывает, более 60, под 70 процентов украинцев – хотят завершения войны. (Зеленский. — Прим. ред) понимает, что это надо говорить, потому что это общество хочет слышать, иначе не будешь популярным. Это хорошая политическая риторика", — заявил он.Эксперт добавил, что подобные заявления глава киевского режима делал неоднократно."Но это не означает, что Украина готова к компромиссам, или украинское правительство готово к компромиссам. И это тоже прекрасно понимают в США", — заключил Бортник.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022-го подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.На прошлой неделе Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом, если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.

https://ria.ru/20250203/konflikt-1997170245.html

https://ria.ru/20250203/peregovory-1997178201.html

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