https://ria.ru/20250203/peregovory-1997178201.html

Генсек НАТО заявил о секретной тактике переговоров по Украине

Генсек НАТО заявил о секретной тактике переговоров по Украине - РИА Новости, 03.02.2025

Генсек НАТО заявил о секретной тактике переговоров по Украине

У НАТО есть секретная тактика проведения переговоров по украинскому конфликту, заявил генеральный секретарь Марк Рютте, его слова приводит издание Newsweek. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T19:37:00+03:00

2025-02-03T19:37:00+03:00

2025-02-03T19:37:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. У НАТО есть секретная тактика проведения переговоров по украинскому конфликту, заявил генеральный секретарь Марк Рютте, его слова приводит издание Newsweek."У стран НАТО есть стратегия проведения мирных переговоров между Россией и Украиной, но они держат ее тактику в "секрете" от президента России Владимира Путина", — сказал он.По словам Рютте, такая политика связана со страхом "сделать Путина умнее, чем он уже есть".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022-го подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250203/konflikt-1997150721.html

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