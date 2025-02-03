https://ria.ru/20250203/pentagon-1997125779.html

Reuters: США не знали точные объемы поставленных Украине вооружений

Reuters: США не знали точные объемы поставленных Украине вооружений - РИА Новости, 03.02.2025

Reuters: США не знали точные объемы поставленных Украине вооружений

Администрация США не знала точные объемы поставленных Украине вооружений, причем Пентагон менял определение того, что можно считать доставленным оружием,... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:15:00+03:00

2025-02-03T16:15:00+03:00

2025-02-03T16:15:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Администрация США не знала точные объемы поставленных Украине вооружений, причем Пентагон менял определение того, что можно считать доставленным оружием, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией. По данным агентства, путаница происходила в том числе из-за того, что в разных подразделениях Пентагона и ВС США были разные определения того, что можно считать уже поставленным вооружением. "Расследование генерального инспектора Пентагона и счетной палаты США обнаружили, что администрация, кажется, не знала, сколько оружия было доставлено и сколько поставок отставали... Пентагон с тех пор обновил инструкции, чтобы прояснить, как именно ветви службы должны определять (помощь как - ред.) доставленную", - говорится в сообщении. Агентство при этом отмечает, что по сей день непонятно, насколько широко применялись новые правила и были ли они использованы для уже проведенных поставок "задним числом". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241128/chudo-oruzhie-1986332709.html

https://ria.ru/20250131/plan-1996534959.html

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сша, украина, россия, сергей лавров, министерство обороны сша, нато