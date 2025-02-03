Reuters: США не знали точные объемы поставленных Украине вооружений
Reuters: Пентагон менял определение того, что можно считать доставленным оружием
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Администрация США не знала точные объемы поставленных Украине вооружений, причем Пентагон менял определение того, что можно считать доставленным оружием, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией.
По данным агентства, путаница происходила в том числе из-за того, что в разных подразделениях Пентагона и ВС США были разные определения того, что можно считать уже поставленным вооружением.
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"Расследование генерального инспектора Пентагона и счетной палаты США обнаружили, что администрация, кажется, не знала, сколько оружия было доставлено и сколько поставок отставали... Пентагон с тех пор обновил инструкции, чтобы прояснить, как именно ветви службы должны определять (помощь как - ред.) доставленную", - говорится в сообщении.
Агентство при этом отмечает, что по сей день непонятно, насколько широко применялись новые правила и были ли они использованы для уже проведенных поставок "задним числом".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.