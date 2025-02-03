https://ria.ru/20250203/pensiya-1997038835.html

Кабмин одобрил проект об индексации военных пенсий на уровень инфляции

Кабмин одобрил проект об индексации военных пенсий на уровень инфляции - РИА Новости, 03.02.2025

Кабмин одобрил проект об индексации военных пенсий на уровень инфляции

Российское правительство одобрило проект об индексации военных пенсий на 9,5%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:23:00+03:00

2025-02-03T13:23:00+03:00

2025-02-03T13:30:00+03:00

общество

александр жуков

госдума рф

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Российское правительство одобрило проект об индексации военных пенсий на 9,5%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год, сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков."Одобрен проект федерального закона, которым с 1 января 2025 года на фактический уровень инфляции за 2024 года, то есть на 9,5% индексируются пенсии лицам, проходившим военную службу, и членам их семей. Уверен, что Государственная Дума примет указанный законопроект максимально оперативно", сказал он журналистам.

https://ria.ru/20250127/pensiya-1727617636.html

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общество, александр жуков, госдума рф