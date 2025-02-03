https://ria.ru/20250203/pensiya-1997038835.html
Кабмин одобрил проект об индексации военных пенсий на уровень инфляции
Кабмин одобрил проект об индексации военных пенсий на уровень инфляции - РИА Новости, 03.02.2025
Кабмин одобрил проект об индексации военных пенсий на уровень инфляции
Российское правительство одобрило проект об индексации военных пенсий на 9,5%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:23:00+03:00
2025-02-03T13:23:00+03:00
2025-02-03T13:30:00+03:00
общество
александр жуков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954267281_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f7c2866c79b6bbcdb66ca5f88345fff.jpg
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Российское правительство одобрило проект об индексации военных пенсий на 9,5%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год, сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков."Одобрен проект федерального закона, которым с 1 января 2025 года на фактический уровень инфляции за 2024 года, то есть на 9,5% индексируются пенсии лицам, проходившим военную службу, и членам их семей. Уверен, что Государственная Дума примет указанный законопроект максимально оперативно", сказал он журналистам.
https://ria.ru/20250127/pensiya-1727617636.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954267281_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_ec605118319275234bfdd762b01ac1ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр жуков, госдума рф
Общество, Александр Жуков, Госдума РФ
Кабмин одобрил проект об индексации военных пенсий на уровень инфляции
Кабмин одобрил проект об индексации военных пенсий на 9,5 процента