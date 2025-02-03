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Кабмин одобрил проект об индексации военных пенсий на уровень инфляции - РИА Новости, 03.02.2025
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13:23 03.02.2025 (обновлено: 13:30 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/pensiya-1997038835.html
Кабмин одобрил проект об индексации военных пенсий на уровень инфляции
Кабмин одобрил проект об индексации военных пенсий на уровень инфляции - РИА Новости, 03.02.2025
Кабмин одобрил проект об индексации военных пенсий на уровень инфляции
Российское правительство одобрило проект об индексации военных пенсий на 9,5%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:23:00+03:00
2025-02-03T13:30:00+03:00
общество
александр жуков
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Российское правительство одобрило проект об индексации военных пенсий на 9,5%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год, сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков."Одобрен проект федерального закона, которым с 1 января 2025 года на фактический уровень инфляции за 2024 года, то есть на 9,5% индексируются пенсии лицам, проходившим военную службу, и членам их семей. Уверен, что Государственная Дума примет указанный законопроект максимально оперативно", сказал он журналистам.
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общество, александр жуков, госдума рф
Общество, Александр Жуков, Госдума РФ
Кабмин одобрил проект об индексации военных пенсий на уровень инфляции

Кабмин одобрил проект об индексации военных пенсий на 9,5 процента

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкДевушка пересчитывает деньги
Девушка пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Российское правительство одобрило проект об индексации военных пенсий на 9,5%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год, сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.
"Одобрен проект федерального закона, которым с 1 января 2025 года на фактический уровень инфляции за 2024 года, то есть на 9,5% индексируются пенсии лицам, проходившим военную службу, и членам их семей. Уверен, что Государственная Дума примет указанный законопроект максимально оперативно", сказал он журналистам.
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ОбществоАлександр ЖуковГосдума РФ
 
 
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