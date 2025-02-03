https://ria.ru/20250203/panchenko-1996973478.html
"Мир узнает". Журналистка выступила с призывом после заявления Зеленского
"Мир узнает". Журналистка выступила с призывом после заявления Зеленского - РИА Новости, 03.02.2025
"Мир узнает". Журналистка выступила с призывом после заявления Зеленского
Владимир Зеленский больше не должен получать деньги после заявления о помощи США, написала в соцсети X украинская журналистка Диана Панченко. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T10:21:00+03:00
2025-02-03T10:21:00+03:00
2025-02-03T11:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
сша
нато
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996867075_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9acec64133f998c71459df833a3fb055.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский больше не должен получать деньги после заявления о помощи США, написала в соцсети X украинская журналистка Диана Панченко. "Как вы думаете, должен ли Зеленский получить хотя бы еще один цент, прежде чем весь мир узнает, куда были потрачены 200 миллиардов долларов? Больше никакой лжи. Проведите аудит Украины!" — написала она.На прошлой неделе Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press признался, что не знает, куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи — по его словам, из 177 миллиардов до Украины дошли только 76 миллиардов. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что Америка потратила на поддержку Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем другие члены НАТО.
https://ria.ru/20250203/zelenskiy-1997001960.html
https://ria.ru/20250203/medvedchuk-1996962103.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996867075_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_dd743a231300bfc48825bba966b2e5ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, сша, нато, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, США, НАТО, Дональд Трамп
"Мир узнает". Журналистка выступила с призывом после заявления Зеленского
Панченко: Зеленский больше не должен получать деньги после слов о помощи США