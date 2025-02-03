https://ria.ru/20250203/panchenko-1996973478.html

"Мир узнает". Журналистка выступила с призывом после заявления Зеленского

"Мир узнает". Журналистка выступила с призывом после заявления Зеленского - РИА Новости, 03.02.2025

"Мир узнает". Журналистка выступила с призывом после заявления Зеленского

Владимир Зеленский больше не должен получать деньги после заявления о помощи США, написала в соцсети X украинская журналистка Диана Панченко. РИА Новости, 03.02.2025

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский больше не должен получать деньги после заявления о помощи США, написала в соцсети X украинская журналистка Диана Панченко. "Как вы думаете, должен ли Зеленский получить хотя бы еще один цент, прежде чем весь мир узнает, куда были потрачены 200 миллиардов долларов? Больше никакой лжи. Проведите аудит Украины!" — написала она.На прошлой неделе Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press признался, что не знает, куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи — по его словам, из 177 миллиардов до Украины дошли только 76 миллиардов. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что Америка потратила на поддержку Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем другие члены НАТО.

https://ria.ru/20250203/zelenskiy-1997001960.html

https://ria.ru/20250203/medvedchuk-1996962103.html

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в мире, украина, владимир зеленский, сша, нато, дональд трамп