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"Мир узнает". Журналистка выступила с призывом после заявления Зеленского - РИА Новости, 03.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 03.02.2025 (обновлено: 11:37 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/panchenko-1996973478.html
"Мир узнает". Журналистка выступила с призывом после заявления Зеленского
"Мир узнает". Журналистка выступила с призывом после заявления Зеленского - РИА Новости, 03.02.2025
"Мир узнает". Журналистка выступила с призывом после заявления Зеленского
Владимир Зеленский больше не должен получать деньги после заявления о помощи США, написала в соцсети X украинская журналистка Диана Панченко. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T10:21:00+03:00
2025-02-03T11:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
сша
нато
дональд трамп
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский больше не должен получать деньги после заявления о помощи США, написала в соцсети X украинская журналистка Диана Панченко. "Как вы думаете, должен ли Зеленский получить хотя бы еще один цент, прежде чем весь мир узнает, куда были потрачены 200 миллиардов долларов? Больше никакой лжи. Проведите аудит Украины!" — написала она.На прошлой неделе Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press признался, что не знает, куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи — по его словам, из 177 миллиардов до Украины дошли только 76 миллиардов. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что Америка потратила на поддержку Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем другие члены НАТО.
https://ria.ru/20250203/zelenskiy-1997001960.html
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в мире, украина, владимир зеленский, сша, нато, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, США, НАТО, Дональд Трамп
"Мир узнает". Журналистка выступила с призывом после заявления Зеленского

Панченко: Зеленский больше не должен получать деньги после слов о помощи США

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский больше не должен получать деньги после заявления о помощи США, написала в соцсети X украинская журналистка Диана Панченко.
"Как вы думаете, должен ли Зеленский получить хотя бы еще один цент, прежде чем весь мир узнает, куда были потрачены 200 миллиардов долларов? Больше никакой лжи. Проведите аудит Украины!" — написала она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
На Западе жестко отреагировали на заявление Зеленского о Путине
11:36
На прошлой неделе Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press признался, что не знает, куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи — по его словам, из 177 миллиардов до Украины дошли только 76 миллиардов.
При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что Америка потратила на поддержку Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем другие члены НАТО.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Медведчук заявил о катастрофе на Украине
09:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСШАНАТОДональд Трамп
 
 
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