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В Панаме осудили визит госсекретаря США Рубио в страну
В Панаме осудили визит госсекретаря США Рубио в страну - РИА Новости, 03.02.2025
В Панаме осудили визит госсекретаря США Рубио в страну
Общественные организации Панамы осудили визит госсекретаря новой американской администрации Марко Рубио в страну и призвали все движения объединиться для защиты РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:09:00+03:00
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САН-САЛЬВАДОР, 3 фев - РИА Новости. Общественные организации Панамы осудили визит госсекретаря новой американской администрации Марко Рубио в страну и призвали все движения объединиться для защиты национальных интересов, сообщил Народный альянс за жизнь. Ранее госсекретарь США Рубио совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю, что американский лидер Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. "Мы призываем народ, патриотов из всех политических и идеологических течений сформировать общий фронт, объединиться для защиты национального достоинства... Перед лицом примитивной политики Дональда Трампа... панамцы должны объединиться, чтобы противостоять империалистической агрессии", - говорится в сообщении альянса, в который входят различные общественные и профсоюзные организации. Члены альянса также раскритиковали сам визит в Панаму Рубио. "Просто его присутствие является оскорблением нашего национального существа", - подчеркнули они.
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в мире, панама, сша, панамский канал, марко рубио, дональд трамп
В мире, Панама, США, Панамский канал, Марко Рубио, Дональд Трамп
В Панаме осудили визит госсекретаря США Рубио в страну
Общественные организации Панамы осудили визит госсекретаря США Рубио в страну