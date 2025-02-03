Рейтинг@Mail.ru
Панама прекратит участие в китайской инициативе "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:34 03.02.2025 (обновлено: 10:02 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/panama-1996937390.html
Панама прекратит участие в китайской инициативе "Один пояс — один путь"
Панама прекратит участие в китайской инициативе "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 03.02.2025
Панама прекратит участие в китайской инициативе "Один пояс — один путь"
Правительство Панамы не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс — один путь", заявил президент страны Хосе... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T00:34:00+03:00
2025-02-03T10:02:00+03:00
в мире
панама
китай
сша
марко рубио
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996970862_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_8780cbdc94d044b2588d2660ecafcff0.jpg
МЕХИКО, 3 фев — РИА Новости. Правительство Панамы не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс — один путь", заявил президент страны Хосе Рауль Мулино после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио."Я принял важное решение и сообщаю вам о нем. Мое правительство не будет продлевать меморандум о взаимопонимании 2017 года по инициативе "Один пояс — один путь". Это так. Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока, но я думаю, что его необходимо продлевать через год-два, это происходит каждые три года", — заявил Мулино. Как ранее сообщили в Госдепартаменте США, Рубио на встрече в Панаме заявил Мулино, что американский лидер Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион.Трамп ранее, в декабре, заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Он подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания Военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Он добавил, что США являются крупнейшим пользователем канала, обеспечивая свыше 72 процентов всех проходов по нему.Китайская инициатива "Один пояс — один путь" нацелена на соединение 65 стран мира посредством цифровой и физической инфраструктуры, включая строительство дорог, портов и телекоммуникационных сетей, предоставление этим странам экономических возможностей для развития инфраструктуры.
https://ria.ru/20250129/ssha-1996025977.html
https://ria.ru/20250122/kanal-1994958052.html
панама
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996970862_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_7687ecc4258ea9ecad2eda356e56c7ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, панама, китай, сша, марко рубио, дональд трамп
В мире, Панама, Китай, США, Марко Рубио, Дональд Трамп
Панама прекратит участие в китайской инициативе "Один пояс — один путь"

Президент Мулино: Панама прекратит участие в инициативе "Один пояс — один путь"

© Getty Images / SOPA Images / Jordan TovinВход в Панамский канал со стороны Атлантического океана
Вход в Панамский канал со стороны Атлантического океана - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Getty Images / SOPA Images / Jordan Tovin
Вход в Панамский канал со стороны Атлантического океана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 3 фев — РИА Новости. Правительство Панамы не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс — один путь", заявил президент страны Хосе Рауль Мулино после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио.
«
"Я принял важное решение и сообщаю вам о нем. Мое правительство не будет продлевать меморандум о взаимопонимании 2017 года по инициативе "Один пояс — один путь". Это так. Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока, но я думаю, что его необходимо продлевать через год-два, это происходит каждые три года", — заявил Мулино.
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Гренландия, Канада и Панама останутся независимыми от США, заявил Сакс
29 января, 03:09
Как ранее сообщили в Госдепартаменте США, Рубио на встрече в Панаме заявил Мулино, что американский лидер Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион.
Трамп ранее, в декабре, заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Он подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания Военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Он добавил, что США являются крупнейшим пользователем канала, обеспечивая свыше 72 процентов всех проходов по нему.
Китайская инициатива "Один пояс — один путь" нацелена на соединение 65 стран мира посредством цифровой и физической инфраструктуры, включая строительство дорог, портов и телекоммуникационных сетей, предоставление этим странам экономических возможностей для развития инфраструктуры.
Панамский канал со стороны Тихого океана - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Президент Панамы напомнил, что Панамский канал не был подарком от США
22 января, 12:52
 
В миреПанамаКитайСШАМарко РубиоДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала