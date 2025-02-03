Панама прекратит участие в китайской инициативе "Один пояс — один путь"
Президент Мулино: Панама прекратит участие в инициативе "Один пояс — один путь"
© Getty Images / SOPA Images / Jordan TovinВход в Панамский канал со стороны Атлантического океана
© Getty Images / SOPA Images / Jordan Tovin
Вход в Панамский канал со стороны Атлантического океана. Архивное фото
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МЕХИКО, 3 фев — РИА Новости. Правительство Панамы не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс — один путь", заявил президент страны Хосе Рауль Мулино после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио.
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"Я принял важное решение и сообщаю вам о нем. Мое правительство не будет продлевать меморандум о взаимопонимании 2017 года по инициативе "Один пояс — один путь". Это так. Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока, но я думаю, что его необходимо продлевать через год-два, это происходит каждые три года", — заявил Мулино.
Как ранее сообщили в Госдепартаменте США, Рубио на встрече в Панаме заявил Мулино, что американский лидер Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион.
Трамп ранее, в декабре, заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Он подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания Военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Он добавил, что США являются крупнейшим пользователем канала, обеспечивая свыше 72 процентов всех проходов по нему.
Китайская инициатива "Один пояс — один путь" нацелена на соединение 65 стран мира посредством цифровой и физической инфраструктуры, включая строительство дорог, портов и телекоммуникационных сетей, предоставление этим странам экономических возможностей для развития инфраструктуры.