Трамп поставил ЕС с ног на голову, заявил Орбан
Орбан заявил, что действия Трампа достигли ЕС и поставили все с ног на голову
© Getty Images / Zuzana GogovaПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Getty Images / Zuzana Gogova
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 фев - РИА Новости. "Торнадо" президента США Дональда Трампа достигло Евросоюза и поставило все с ног на голову, в Брюсселе полное безумие и необходимы перемены, конфликт на Украине продолжать нельзя, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Торнадо Трампа достигло и Брюсселя и перевернуло все с ног на голову. Здесь, в Брюсселе, полное безумие, необходимы перемены: нельзя продолжать войну, нельзя продолжать поддержку миграции и нельзя продолжать гендерное безумие", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) по итогам неформального саммита ЕС.
Он подчеркнул, что необходимые перемены "не придут сами по себе", задача заключается в том, чтобы "их осуществить".
По словам Орбана, в течение дня представители фракции "Патриоты за Европу" и он сам работали над этим, поскольку правым "надо занять Брюссель".
Ранее Орбан заявил, что Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
Ранее глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO, экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран. Орбан летом отмечал, что фракция намерена заключать альянсы с другими партиями и стать второй по величине в Европарламенте.
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