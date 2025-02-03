https://ria.ru/20250203/orban-1997171222.html

Трамп поставил ЕС с ног на голову, заявил Орбан

Трамп поставил ЕС с ног на голову, заявил Орбан - РИА Новости, 03.02.2025

Трамп поставил ЕС с ног на голову, заявил Орбан

"Торнадо" президента США Дональда Трампа достигло Евросоюза и поставило все с ног на голову, в Брюсселе полное безумие и необходимы перемены, конфликт на... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T18:52:00+03:00

2025-02-03T18:52:00+03:00

2025-02-03T19:14:00+03:00

брюссель

в мире

украина

евросоюз

венгрия

виктор орбан

дональд трамп

андрей бабиш

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БУДАПЕШТ, 3 фев - РИА Новости. "Торнадо" президента США Дональда Трампа достигло Евросоюза и поставило все с ног на голову, в Брюсселе полное безумие и необходимы перемены, конфликт на Украине продолжать нельзя, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Торнадо Трампа достигло и Брюсселя и перевернуло все с ног на голову. Здесь, в Брюсселе, полное безумие, необходимы перемены: нельзя продолжать войну, нельзя продолжать поддержку миграции и нельзя продолжать гендерное безумие", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) по итогам неформального саммита ЕС.Он подчеркнул, что необходимые перемены "не придут сами по себе", задача заключается в том, чтобы "их осуществить".По словам Орбана, в течение дня представители фракции "Патриоты за Европу" и он сам работали над этим, поскольку правым "надо занять Брюссель".Ранее Орбан заявил, что Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.Ранее глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO, экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран. Орбан летом отмечал, что фракция намерена заключать альянсы с другими партиями и стать второй по величине в Европарламенте.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250203/konflikt-1997150721.html

https://ria.ru/20250127/orban-1995792823.html

брюссель

украина

венгрия

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брюссель, в мире, украина, евросоюз, венгрия, виктор орбан, дональд трамп, андрей бабиш