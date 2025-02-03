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Орбан обсудил с Рютте, как Трамп "перевернул мир с ног на голову "
Орбан обсудил с Рютте, как Трамп "перевернул мир с ног на голову " - РИА Новости, 03.02.2025
Орбан обсудил с Рютте, как Трамп "перевернул мир с ног на голову "
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что перед началом неформального саммита стран ЕС встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и обсудил с РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:36:00+03:00
2025-02-03T13:36:00+03:00
2025-02-03T13:36:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что перед началом неформального саммита стран ЕС встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и обсудил с ним, как недавно вступивший в должность президента США Дональд Трамп "перевернул мир с ног на голову". "День в Брюсселе начался с генеральным секретарем НАТО. Нам есть что обсудить: прошло всего 14 дней после инаугурации президента Трампа, а он уже перевернул мир с ног на голову", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), разместив фотографию с Рютте. Он подчеркнул, что цель Венгрии - "стать победителем перемен, даже если брюссельским бюрократам это не нравится". В декабре команда избранного президента США Дональда Трампа проинформировала европейских чиновников о том, что новая американская администрация потребует от каждого члена НАТО обязательных расходов на оборону в размере 5% от их ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать установленный сейчас показатель в 2%.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, венгрия, сша, брюссель, марк рютте, дональд трамп, виктор орбан, нато, евросоюз, facebook
В мире, Венгрия, США, Брюссель, Марк Рютте, Дональд Трамп, Виктор Орбан, НАТО, Евросоюз, Facebook
Орбан обсудил с Рютте, как Трамп "перевернул мир с ног на голову "
Орбан сообщил, что встретился с Рютте и обсудил изменения из-за прихода Трампа