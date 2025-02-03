https://ria.ru/20250203/orban-1997042452.html

Орбан обсудил с Рютте, как Трамп "перевернул мир с ног на голову "

Орбан обсудил с Рютте, как Трамп "перевернул мир с ног на голову " - РИА Новости, 03.02.2025

Орбан обсудил с Рютте, как Трамп "перевернул мир с ног на голову "

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что перед началом неформального саммита стран ЕС встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и обсудил с РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:36:00+03:00

2025-02-03T13:36:00+03:00

2025-02-03T13:36:00+03:00

в мире

венгрия

сша

брюссель

марк рютте

дональд трамп

виктор орбан

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996564102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_54e971818fa4987ef86310da970baf86.jpg

БУДАПЕШТ, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что перед началом неформального саммита стран ЕС встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и обсудил с ним, как недавно вступивший в должность президента США Дональд Трамп "перевернул мир с ног на голову". "День в Брюсселе начался с генеральным секретарем НАТО. Нам есть что обсудить: прошло всего 14 дней после инаугурации президента Трампа, а он уже перевернул мир с ног на голову", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), разместив фотографию с Рютте. Он подчеркнул, что цель Венгрии - "стать победителем перемен, даже если брюссельским бюрократам это не нравится". В декабре команда избранного президента США Дональда Трампа проинформировала европейских чиновников о том, что новая американская администрация потребует от каждого члена НАТО обязательных расходов на оборону в размере 5% от их ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать установленный сейчас показатель в 2%.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250203/orban-1997010925.html

венгрия

сша

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, сша, брюссель, марк рютте, дональд трамп, виктор орбан, нато, евросоюз, facebook