https://ria.ru/20250203/orban-1997010925.html
Орбан пригласил Вайдель в Будапешт
Орбан пригласил Вайдель в Будапешт - РИА Новости, 03.02.2025
Орбан пригласил Вайдель в Будапешт
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил сопредседателя немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидата в канцлеры Алису Вайдель с... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:18:00+03:00
2025-02-03T12:18:00+03:00
2025-02-03T12:18:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил сопредседателя немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидата в канцлеры Алису Вайдель с визитом в Будапешт. Ранее Орбан в соцсети Х иронично прокомментировал принятие парламентом ФРГ резолюции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране, заявив, что Германия теперь "в клубе" противников миграции, а Вайдель ответила, что "рада быть частью этого клуба". "С нетерпением ждем вашего визита, председатель Алиса Вайдель! Берлин всегда был городом стен. Пришло время снести еще одну!" - написал Орбан в соцсети Х.
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в мире, германия, венгрия, будапешт, виктор орбан, алиса вайдель, хдс/хсс
В мире, Германия, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Алиса Вайдель, ХДС/ХСС
Орбан пригласил Вайдель в Будапешт
Орбан пригласил сопредседателя партии АдГ Алису Вайдель с визитом в Будапешт