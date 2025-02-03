Рейтинг@Mail.ru
Орбан пригласил Вайдель в Будапешт - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/orban-1997010925.html
Орбан пригласил Вайдель в Будапешт
Орбан пригласил Вайдель в Будапешт - РИА Новости, 03.02.2025
Орбан пригласил Вайдель в Будапешт
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил сопредседателя немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидата в канцлеры Алису Вайдель с... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:18:00+03:00
2025-02-03T12:18:00+03:00
в мире
германия
венгрия
будапешт
виктор орбан
алиса вайдель
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:0:2797:1573_1920x0_80_0_0_555d8b5506d6b384b015b22047bc1672.jpg
БУДАПЕШТ, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил сопредседателя немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидата в канцлеры Алису Вайдель с визитом в Будапешт. Ранее Орбан в соцсети Х иронично прокомментировал принятие парламентом ФРГ резолюции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране, заявив, что Германия теперь "в клубе" противников миграции, а Вайдель ответила, что "рада быть частью этого клуба". "С нетерпением ждем вашего визита, председатель Алиса Вайдель! Берлин всегда был городом стен. Пришло время снести еще одну!" - написал Орбан в соцсети Х.
https://ria.ru/20250130/protesty-1996502108.html
германия
венгрия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_af65cf71f8f07b96af7a4a2a5272dff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, венгрия, будапешт, виктор орбан, алиса вайдель, хдс/хсс
В мире, Германия, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Алиса Вайдель, ХДС/ХСС
Орбан пригласил Вайдель в Будапешт

Орбан пригласил сопредседателя партии АдГ Алису Вайдель с визитом в Будапешт

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил сопредседателя немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидата в канцлеры Алису Вайдель с визитом в Будапешт.
Ранее Орбан в соцсети Х иронично прокомментировал принятие парламентом ФРГ резолюции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране, заявив, что Германия теперь "в клубе" противников миграции, а Вайдель ответила, что "рада быть частью этого клуба".
"С нетерпением ждем вашего визита, председатель Алиса Вайдель! Берлин всегда был городом стен. Пришло время снести еще одну!" - написал Орбан в соцсети Х.
Акция протеста против миграционной политики ХДС/ХСС в Ганновере. 30 января - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В Германии проходит многотысячный протест против политики ХДС/ХСС
30 января, 22:52
 
В миреГерманияВенгрияБудапештВиктор ОрбанАлиса ВайдельХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала