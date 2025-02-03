Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, как россияне оценили лидерство страны в сфере технологий - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/opros-1996988113.html
Опрос показал, как россияне оценили лидерство страны в сфере технологий
Опрос показал, как россияне оценили лидерство страны в сфере технологий - РИА Новости, 03.02.2025
Опрос показал, как россияне оценили лидерство страны в сфере технологий
Три четверти (76%) россиян признают очень важным лидерство РФ в области технологий, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:02:00+03:00
2025-02-03T11:02:00+03:00
общество
технологии
россия
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984661529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b523ee7b4221ec0043cb37a7420f14d.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Три четверти (76%) россиян признают очень важным лидерство РФ в области технологий, следует из результатов опроса ВЦИОМ. По данным опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ, 76% граждан РФ считают очень важным лидерство страны в сфере технологий. С ними несогласен лишь 1%. Больше всего оценивают важность главенства России в этой области представители реформенного поколения (родившиеся с 1968 по 1981 год): их доля от всех признающих лидерство РФ в этой сфере очень важным составила 81%. При этом почти половина опрошенных (42%) уверены, что в 2025 году Россию скорее можно отнести к числу ведущих технологических стран мира. В то же время свыше половины респондентов ответили, что РФ с точки зрения технологического развития занимает лидирующие позиции в сфере военных технологий (55%) и атомной энергетики (52%). Кроме того, россияне уверенны, что отрасли военных технологий (37%) и атомной энергетики (36%) в будущем принесет РФ наибольшее влияние на мировой арене. Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ проведен 24 января 2025 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20241111/kovalchuk-1982985554.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984661529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6eb5cadf834da2fcb98c0ab067b1453c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, вциом
Общество, Технологии, Россия, ВЦИОМ
Опрос показал, как россияне оценили лидерство страны в сфере технологий

ВЦИОМ: 76% россиян считают важным лидерство России в сфере технологий

© РИА Новости / Юрий СтрелецРабота лаборатории лазерных измерений в Институте систем обработки изображений РАН в Самаре
Работа лаборатории лазерных измерений в Институте систем обработки изображений РАН в Самаре - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Работа лаборатории лазерных измерений в Институте систем обработки изображений РАН в Самаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Три четверти (76%) россиян признают очень важным лидерство РФ в области технологий, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
По данным опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ, 76% граждан РФ считают очень важным лидерство страны в сфере технологий. С ними несогласен лишь 1%. Больше всего оценивают важность главенства России в этой области представители реформенного поколения (родившиеся с 1968 по 1981 год): их доля от всех признающих лидерство РФ в этой сфере очень важным составила 81%.
При этом почти половина опрошенных (42%) уверены, что в 2025 году Россию скорее можно отнести к числу ведущих технологических стран мира. В то же время свыше половины респондентов ответили, что РФ с точки зрения технологического развития занимает лидирующие позиции в сфере военных технологий (55%) и атомной энергетики (52%). Кроме того, россияне уверенны, что отрасли военных технологий (37%) и атомной энергетики (36%) в будущем принесет РФ наибольшее влияние на мировой арене.
Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ проведен 24 января 2025 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Национальный исследовательский центр Курчатовский институт - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Ковальчук назвал гиперзвук доказательством потенциала науки России
11 ноября 2024, 02:34
 
ОбществоТехнологииРоссияВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала