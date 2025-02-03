Опрос показал, как россияне оценили лидерство страны в сфере технологий
ВЦИОМ: 76% россиян считают важным лидерство России в сфере технологий
© РИА Новости / Юрий СтрелецРабота лаборатории лазерных измерений в Институте систем обработки изображений РАН в Самаре
Работа лаборатории лазерных измерений в Институте систем обработки изображений РАН в Самаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Три четверти (76%) россиян признают очень важным лидерство РФ в области технологий, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
По данным опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ, 76% граждан РФ считают очень важным лидерство страны в сфере технологий. С ними несогласен лишь 1%. Больше всего оценивают важность главенства России в этой области представители реформенного поколения (родившиеся с 1968 по 1981 год): их доля от всех признающих лидерство РФ в этой сфере очень важным составила 81%.
При этом почти половина опрошенных (42%) уверены, что в 2025 году Россию скорее можно отнести к числу ведущих технологических стран мира. В то же время свыше половины респондентов ответили, что РФ с точки зрения технологического развития занимает лидирующие позиции в сфере военных технологий (55%) и атомной энергетики (52%). Кроме того, россияне уверенны, что отрасли военных технологий (37%) и атомной энергетики (36%) в будущем принесет РФ наибольшее влияние на мировой арене.
Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ проведен 24 января 2025 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Ковальчук назвал гиперзвук доказательством потенциала науки России
11 ноября 2024, 02:34