https://ria.ru/20250203/opros-1996988113.html

Опрос показал, как россияне оценили лидерство страны в сфере технологий

Опрос показал, как россияне оценили лидерство страны в сфере технологий - РИА Новости, 03.02.2025

Опрос показал, как россияне оценили лидерство страны в сфере технологий

Три четверти (76%) россиян признают очень важным лидерство РФ в области технологий, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T11:02:00+03:00

2025-02-03T11:02:00+03:00

2025-02-03T11:02:00+03:00

общество

технологии

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Три четверти (76%) россиян признают очень важным лидерство РФ в области технологий, следует из результатов опроса ВЦИОМ. По данным опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ, 76% граждан РФ считают очень важным лидерство страны в сфере технологий. С ними несогласен лишь 1%. Больше всего оценивают важность главенства России в этой области представители реформенного поколения (родившиеся с 1968 по 1981 год): их доля от всех признающих лидерство РФ в этой сфере очень важным составила 81%. При этом почти половина опрошенных (42%) уверены, что в 2025 году Россию скорее можно отнести к числу ведущих технологических стран мира. В то же время свыше половины респондентов ответили, что РФ с точки зрения технологического развития занимает лидирующие позиции в сфере военных технологий (55%) и атомной энергетики (52%). Кроме того, россияне уверенны, что отрасли военных технологий (37%) и атомной энергетики (36%) в будущем принесет РФ наибольшее влияние на мировой арене. Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ проведен 24 января 2025 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20241111/kovalchuk-1982985554.html

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общество, технологии, россия, вциом