https://ria.ru/20250203/openai-1996977111.html
OpenAI представила новую разработку ИИ
OpenAI представила новую разработку ИИ - РИА Новости, 03.02.2025
OpenAI представила новую разработку ИИ
Компания OpenAI представила новый "агент" искусственного интеллекта (ИИ) deep research для проведения более комплексных исследований в чат-боте ChatGPT, следует РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:03:00+03:00
2025-02-03T11:03:00+03:00
2025-02-03T11:04:00+03:00
технологии
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996730729_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cd490c28cd93da44111a251b7471f186.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Компания OpenAI представила новый "агент" искусственного интеллекта (ИИ) deep research для проведения более комплексных исследований в чат-боте ChatGPT, следует из пресс-релиза OpenAI. "Сегодня мы запускаем deep research в ChatGPT, новый агент искусственного интеллекта, который позволяет проводить многоэтапные исследования в интернете для решения комплексных задач. Она позволяет всего за десятки минут выполнить то, на что у человека ушло бы несколько часов", - говорится в сообщении. Как отмечает компания, по команде пользователя deep research будет проводить анализ и обобщение информации с сотни онлайн-источников для того, чтобы сформировать обширный отчет на уровне исследователя-аналитика. Основанная на новой версии модели OpenAI o3, оптимизированной для просмотра веб-страниц и анализа данных, программа будет выстраивать логический вывод для интерпретации огромных объемов текста, изображений и файлов формата PDF, отобранных из интернета. Из релиза OpenAI следует, что после введения запроса пользователя, который также может заключать в себе дополнительные комментарии, файлы, электронные таблицы, глубокое исследование ресурсов интернета может составить от 5 до 30 минут. Во время ее выполнения на боковой панели будет отображаться краткое описание действий и использованных источников. Окончательный результат будет представлен в форме отчета в чате, компания также добавляет, что вскоре ответ будет содержать изображения и другие способы визуализации данных для большего контекста. Текущая версия программы доступна для пользователей категории Pro и оптимизирована на выполнение 100 запросов в месяц. Позднее deep research будет открыт для владельцев версий ChatGPT Plus и ChatGPT Team. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://ria.ru/20250124/tramp-1995244470.html
https://ria.ru/20250131/deepseek-1996715510.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996730729_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0d77c3155bb6f5b58a2024ae0124177.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, илон маск
OpenAI представила новую разработку ИИ
OpenAI представила новый агент искусственного интеллекта deep research
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Компания OpenAI представила новый "агент" искусственного интеллекта (ИИ) deep research для проведения более комплексных исследований в чат-боте ChatGPT, следует из пресс-релиза OpenAI.
"Сегодня мы запускаем deep research в ChatGPT, новый агент искусственного интеллекта, который позволяет проводить многоэтапные исследования в интернете для решения комплексных задач. Она позволяет всего за десятки минут выполнить то, на что у человека ушло бы несколько часов", - говорится в сообщении.
Как отмечает компания, по команде пользователя deep research будет проводить анализ и обобщение информации с сотни онлайн-источников для того, чтобы сформировать обширный отчет на уровне исследователя-аналитика. Основанная на новой версии модели OpenAI o3, оптимизированной для просмотра веб-страниц и анализа данных, программа будет выстраивать логический вывод для интерпретации огромных объемов текста, изображений и файлов формата PDF, отобранных из интернета.
Из релиза OpenAI следует, что после введения запроса пользователя, который также может заключать в себе дополнительные комментарии, файлы, электронные таблицы, глубокое исследование ресурсов интернета может составить от 5 до 30 минут. Во время ее выполнения на боковой панели будет отображаться краткое описание действий и использованных источников. Окончательный результат будет представлен в форме отчета в чате, компания также добавляет, что вскоре ответ будет содержать изображения и другие способы визуализации данных для большего контекста.
Текущая версия программы доступна для пользователей категории Pro и оптимизирована на выполнение 100 запросов в месяц. Позднее deep research будет открыт для владельцев версий ChatGPT Plus и ChatGPT Team.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск
, который позже разорвал связи со стартапом.