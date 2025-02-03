https://ria.ru/20250203/openai-1996977111.html

OpenAI представила новую разработку ИИ

OpenAI представила новую разработку ИИ - РИА Новости, 03.02.2025

OpenAI представила новую разработку ИИ

Компания OpenAI представила новый "агент" искусственного интеллекта (ИИ) deep research для проведения более комплексных исследований в чат-боте ChatGPT, следует РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T11:03:00+03:00

2025-02-03T11:03:00+03:00

2025-02-03T11:04:00+03:00

технологии

илон маск

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Компания OpenAI представила новый "агент" искусственного интеллекта (ИИ) deep research для проведения более комплексных исследований в чат-боте ChatGPT, следует из пресс-релиза OpenAI. "Сегодня мы запускаем deep research в ChatGPT, новый агент искусственного интеллекта, который позволяет проводить многоэтапные исследования в интернете для решения комплексных задач. Она позволяет всего за десятки минут выполнить то, на что у человека ушло бы несколько часов", - говорится в сообщении. Как отмечает компания, по команде пользователя deep research будет проводить анализ и обобщение информации с сотни онлайн-источников для того, чтобы сформировать обширный отчет на уровне исследователя-аналитика. Основанная на новой версии модели OpenAI o3, оптимизированной для просмотра веб-страниц и анализа данных, программа будет выстраивать логический вывод для интерпретации огромных объемов текста, изображений и файлов формата PDF, отобранных из интернета. Из релиза OpenAI следует, что после введения запроса пользователя, который также может заключать в себе дополнительные комментарии, файлы, электронные таблицы, глубокое исследование ресурсов интернета может составить от 5 до 30 минут. Во время ее выполнения на боковой панели будет отображаться краткое описание действий и использованных источников. Окончательный результат будет представлен в форме отчета в чате, компания также добавляет, что вскоре ответ будет содержать изображения и другие способы визуализации данных для большего контекста. Текущая версия программы доступна для пользователей категории Pro и оптимизирована на выполнение 100 запросов в месяц. Позднее deep research будет открыт для владельцев версий ChatGPT Plus и ChatGPT Team. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995244470.html

https://ria.ru/20250131/deepseek-1996715510.html

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технологии, илон маск