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Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 апреля - РИА Новости, 03.02.2025
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16:55 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/opek-1997139524.html
Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 апреля
Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 апреля - РИА Новости, 03.02.2025
Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 апреля
Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится 5 апреля 2025 года, говорится в официальном коммюнике альянса. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:55:00+03:00
2025-02-03T16:55:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится 5 апреля 2025 года, говорится в официальном коммюнике альянса. "Пятьдесят девятое заседание совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ запланировано на 5 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.
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в мире, опек
В мире, ОПЕК
Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 апреля

Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 апреля 2025 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК в Вене
Логотип ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип ОПЕК в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится 5 апреля 2025 года, говорится в официальном коммюнике альянса.
"Пятьдесят девятое заседание совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ запланировано на 5 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В Казахстане рассказали о предстоящей встрече ОПЕК+
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В миреОПЕК
 
 
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