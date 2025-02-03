https://ria.ru/20250203/opek-1997139524.html

Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 апреля

Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 апреля - РИА Новости, 03.02.2025

Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 апреля

Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится 5 апреля 2025 года, говорится в официальном коммюнике альянса. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:55:00+03:00

2025-02-03T16:55:00+03:00

2025-02-03T16:55:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится 5 апреля 2025 года, говорится в официальном коммюнике альянса. "Пятьдесят девятое заседание совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ запланировано на 5 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250129/opek-1996111740.html

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