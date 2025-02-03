https://ria.ru/20250203/opek-1997138326.html

Мониторинговый комитет ОПЕК+ не стал менять текущие параметры добычи нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ не стал менять текущие параметры добычи нефти - РИА Новости, 03.02.2025

Мониторинговый комитет ОПЕК+ не стал менять текущие параметры добычи нефти

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) подтвердил приверженность действующим параметрам сделки по сокращению добычи нефти, следует из коммюнике по... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:51:00+03:00

2025-02-03T16:51:00+03:00

2025-02-03T17:30:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) подтвердил приверженность действующим параметрам сделки по сокращению добычи нефти, следует из коммюнике по итогам сегодняшнего заседания."Члены JMMC подтвердили свою приверженность соглашению, которое продлится до конца 2026 года, как было решено на 38-й министерской встрече стран ОПЕК и вне ОПЕК <…> 5 декабря 2024-го", — говорится в документе.Кроме того, ОПЕК+ заменила в списке вторичных источников информации, используемых для оценки добычи нефти, данные Минэнерго США и Rystad Energy на Kpler, OilX и ESAI.Следующее, 59-е заседание JMMC запланировано на 5 апреля.Президент США Дональд Трамп вскоре после вступления в должность заявил, что попросит ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы, как он думает, поспособствовать завершению боевых действий на Украине. По его словам, пока цены на нефть высоки, этот конфликт "не закончится так просто".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил на это, что украинский конфликт не зависит от цен на нефть.По словам эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, призывами к ОПЕК Трамп, по сути, хочет ее руками поставить России ультиматум, чтобы добиться урегулирования на Украине. Но организации это будет невыгодно, ведь пострадают все участники, и непонятно, как хозяин Белого дома собирается заставить страны ОПЕК пойти на его условия — разве что и им будет угрожать ограничениями, добавил аналитик.

https://ria.ru/20241121/zelenskiy-1984908404.html

https://ria.ru/20250131/tramp-1996376851.html

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опек, цены на нефть, в мире