Мониторинговый комитет ОПЕК+ не стал менять текущие параметры добычи нефти
Мониторинговый комитет ОПЕК+ не стал менять параметры по сокращению добычи нефти
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) подтвердил приверженность действующим параметрам сделки по сокращению добычи нефти, следует из коммюнике по итогам сегодняшнего заседания.
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"Члены JMMC подтвердили свою приверженность соглашению, которое продлится до конца 2026 года, как было решено на 38-й министерской встрече стран ОПЕК и вне ОПЕК <…> 5 декабря 2024-го", — говорится в документе.
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Следующее, 59-е заседание JMMC запланировано на 5 апреля.
ОПЕК+ устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующие в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Некоторые страны, включая Россию, установили добровольные дополнительные ограничения. Сокращение на 1,65 миллиона баррелей в сутки будет действовать до конца 2026-го. Введенные чуть позже — еще на 2,2 миллиона — в декабре решили отменять не с января, как планировалось, а с апреля.
Президент США Дональд Трамп вскоре после вступления в должность заявил, что попросит ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы, как он думает, поспособствовать завершению боевых действий на Украине. По его словам, пока цены на нефть высоки, этот конфликт "не закончится так просто".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил на это, что украинский конфликт не зависит от цен на нефть.
По словам эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, призывами к ОПЕК Трамп, по сути, хочет ее руками поставить России ультиматум, чтобы добиться урегулирования на Украине. Но организации это будет невыгодно, ведь пострадают все участники, и непонятно, как хозяин Белого дома собирается заставить страны ОПЕК пойти на его условия — разве что и им будет угрожать ограничениями, добавил аналитик.
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