https://ria.ru/20250203/omsk-1996961822.html

В Омске арестовали мужчину, пытавшегося убить двух пассажиров поезда

В Омске арестовали мужчину, пытавшегося убить двух пассажиров поезда - РИА Новости, 03.02.2025

В Омске арестовали мужчину, пытавшегося убить двух пассажиров поезда

Куйбышевский районный суд Омска заключил под стражу 68-летнего жителя Томска, который в поезде Томск-Адлер с использованием ножей пытался убить двоих... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T09:29:00+03:00

2025-02-03T09:29:00+03:00

2025-02-03T09:29:00+03:00

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НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Куйбышевский районный суд Омска заключил под стражу 68-летнего жителя Томска, который в поезде Томск-Адлер с использованием ножей пытался убить двоих пассажиров, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Омской области. "Куйбышевский районный суд Омска удовлетворил ходатайство следователя Омского следственного отдела на транспорте… об избрании меры пресечения в отношении 68-летнего жителя Томска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного, частью 3 статьи 30 УК РФ, пунктам "а, и" части 2 статьи 105 УК РФ… постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО Омска", - говорится в сообщении. По версии следствия, ночью 30 января обвиняемый Бозин, находясь в купе вагона пассажирского поезда сообщением Томск - Адлер на перегоне между станциями Каргат и Барабинск, беспричинно выхватив имевшиеся у него два ножа, стал требовать от двух своих ранее незнакомых попутчиков (мужчина 1940 года рождения и женщина 1970 года рождения) покинуть купе. Получив отказ, мужчина нанес им удары ножами. Пассажиры, получив травмы, покинули вагон и в дальнейшем были госпитализированы. Дебошира сняли с поезда на станции Барабинск Новосибирской области.

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происшествия, томск, омск, россия