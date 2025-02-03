В Омске арестовали мужчину, пытавшегося убить двух пассажиров поезда
Суд арестовал мужчину, пытавшегося убить двоих пассажиров в поезде Томск — Адлер
© Sputnik / Асатур Есаянц
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Куйбышевский районный суд Омска заключил под стражу 68-летнего жителя Томска, который в поезде Томск-Адлер с использованием ножей пытался убить двоих пассажиров, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Омской области.
"Куйбышевский районный суд Омска удовлетворил ходатайство следователя Омского следственного отдела на транспорте… об избрании меры пресечения в отношении 68-летнего жителя Томска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного, частью 3 статьи 30 УК РФ, пунктам "а, и" части 2 статьи 105 УК РФ… постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО Омска", - говорится в сообщении.
По версии следствия, ночью 30 января обвиняемый Бозин, находясь в купе вагона пассажирского поезда сообщением Томск - Адлер на перегоне между станциями Каргат и Барабинск, беспричинно выхватив имевшиеся у него два ножа, стал требовать от двух своих ранее незнакомых попутчиков (мужчина 1940 года рождения и женщина 1970 года рождения) покинуть купе. Получив отказ, мужчина нанес им удары ножами.
Пассажиры, получив травмы, покинули вагон и в дальнейшем были госпитализированы. Дебошира сняли с поезда на станции Барабинск Новосибирской области.
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