https://ria.ru/20250203/obyski-1997041024.html

У вице-губернатора Ростовской области прошли обыски

У вице-губернатора Ростовской области прошли обыски - РИА Новости, 03.02.2025

У вице-губернатора Ростовской области прошли обыски

Силовики провели обыски дома у вице-губернатора Ростовской области Лилии Федотовой, подозреваемой в превышении полномочий, на рабочем месте мероприятия еще... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:31:00+03:00

2025-02-03T13:31:00+03:00

2025-02-03T16:11:00+03:00

происшествия

ростовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996999285_0:40:1025:616_1920x0_80_0_0_59cba523fca2f703e9b21dad959853b8.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики провели обыски дома у вице-губернатора Ростовской области Лилии Федотовой, подозреваемой в превышении полномочий, на рабочем месте мероприятия еще продолжаются, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Дома у Федотовой обыски уже провели, на работе еще идут", - сказал собеседник агентства. Ранее СК РФ сообщил, что в отношении заместителя губернатора Ростовской области Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке на 12 миллиардов рублей по ставкам свыше 6% годовых. Эти действия нарушили требования долговой политики Ростовской области, предусматривающих возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам, считает следствие. Ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 миллиарда рублей, израсходованных на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период 2020-2023 годах.

https://ria.ru/20250203/zamgubernator-1997024658.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)