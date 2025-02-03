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У вице-губернатора Ростовской области прошли обыски - РИА Новости, 03.02.2025
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13:31 03.02.2025 (обновлено: 16:11 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/obyski-1997041024.html
У вице-губернатора Ростовской области прошли обыски
У вице-губернатора Ростовской области прошли обыски - РИА Новости, 03.02.2025
У вице-губернатора Ростовской области прошли обыски
Силовики провели обыски дома у вице-губернатора Ростовской области Лилии Федотовой, подозреваемой в превышении полномочий, на рабочем месте мероприятия еще... РИА Новости, 03.02.2025
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2025-02-03T16:11:00+03:00
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики провели обыски дома у вице-губернатора Ростовской области Лилии Федотовой, подозреваемой в превышении полномочий, на рабочем месте мероприятия еще продолжаются, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Дома у Федотовой обыски уже провели, на работе еще идут", - сказал собеседник агентства. Ранее СК РФ сообщил, что в отношении заместителя губернатора Ростовской области Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке на 12 миллиардов рублей по ставкам свыше 6% годовых. Эти действия нарушили требования долговой политики Ростовской области, предусматривающих возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам, считает следствие. Ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 миллиарда рублей, израсходованных на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период 2020-2023 годах.
https://ria.ru/20250203/zamgubernator-1997024658.html
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происшествия, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
У вице-губернатора Ростовской области прошли обыски

Силовики провели обыски у вице-губернатора Ростовской области Федотовой

© Фото : Официальный портал Правительства Ростовской областиЛилия Федотова
Лилия Федотова - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Официальный портал Правительства Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики провели обыски дома у вице-губернатора Ростовской области Лилии Федотовой, подозреваемой в превышении полномочий, на рабочем месте мероприятия еще продолжаются, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Дома у Федотовой обыски уже провели, на работе еще идут", - сказал собеседник агентства.
Ранее СК РФ сообщил, что в отношении заместителя губернатора Ростовской области Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке на 12 миллиардов рублей по ставкам свыше 6% годовых. Эти действия нарушили требования долговой политики Ростовской области, предусматривающих возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам, считает следствие.
Ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 миллиарда рублей, израсходованных на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период 2020-2023 годах.
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