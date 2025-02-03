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В Херсонской области два человека погибли при ударе ВСУ по селу - РИА Новости, 03.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:26 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/obstrel-1996997672.html
В Херсонской области два человека погибли при ударе ВСУ по селу
В Херсонской области два человека погибли при ударе ВСУ по селу - РИА Новости, 03.02.2025
В Херсонской области два человека погибли при ударе ВСУ по селу
Двое мужчин погибли и одна женщина получила ранения в результате украинского удара артиллерией и FPV-дронами по селу Малокаховка на левом берегу Херсонской... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:26:00+03:00
2025-02-03T11:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
новая каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 3 фев - РИА Новости. Двое мужчин погибли и одна женщина получила ранения в результате украинского удара артиллерией и FPV-дронами по селу Малокаховка на левом берегу Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Вчера противник нанёс сильный удар артиллерией и дронами по селу Малокаховка Каховского МО. Погибли двое местных жителей — мужчины 1955 и 1958 г.р. Возникли пожары в жилых домах. Женщина 1958 г.р. получила ранения и ожоги и была госпитализирована в Каховскую ЦГБ", - написал Сальдо. 3а сутки обстрелам подверглись Казачьи Лагеря, Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны, Таврийск, Новая Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Саги.
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херсонская область
новая каховка
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происшествия, херсонская область , новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области два человека погибли при ударе ВСУ по селу

Сальдо: при ударе ВСУ по Малокаховке в Херсонской области погибли два человека

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Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ГЕНИЧЕСК, 3 фев - РИА Новости. Двое мужчин погибли и одна женщина получила ранения в результате украинского удара артиллерией и FPV-дронами по селу Малокаховка на левом берегу Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Вчера противник нанёс сильный удар артиллерией и дронами по селу Малокаховка Каховского МО. Погибли двое местных жителей — мужчины 1955 и 1958 г.р. Возникли пожары в жилых домах. Женщина 1958 г.р. получила ранения и ожоги и была госпитализирована в Каховскую ЦГБ", - написал Сальдо.
3а сутки обстрелам подверглись Казачьи Лагеря, Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны, Таврийск, Новая Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Саги.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьНовая КаховкаВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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