https://ria.ru/20250203/obstrel-1996997672.html

В Херсонской области два человека погибли при ударе ВСУ по селу

В Херсонской области два человека погибли при ударе ВСУ по селу - РИА Новости, 03.02.2025

В Херсонской области два человека погибли при ударе ВСУ по селу

Двое мужчин погибли и одна женщина получила ранения в результате украинского удара артиллерией и FPV-дронами по селу Малокаховка на левом берегу Херсонской... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T11:26:00+03:00

2025-02-03T11:26:00+03:00

2025-02-03T11:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

новая каховка

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 3 фев - РИА Новости. Двое мужчин погибли и одна женщина получила ранения в результате украинского удара артиллерией и FPV-дронами по селу Малокаховка на левом берегу Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Вчера противник нанёс сильный удар артиллерией и дронами по селу Малокаховка Каховского МО. Погибли двое местных жителей — мужчины 1955 и 1958 г.р. Возникли пожары в жилых домах. Женщина 1958 г.р. получила ранения и ожоги и была госпитализирована в Каховскую ЦГБ", - написал Сальдо. 3а сутки обстрелам подверглись Казачьи Лагеря, Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны, Таврийск, Новая Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Саги.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

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Ольга Фомченкова

происшествия, херсонская область , новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины