https://ria.ru/20250203/oblomki-1997104348.html
В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника
В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника - РИА Новости, 03.02.2025
В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника
Обломки БПЛА обнаружены в Хвастовичском районе Калужской области, на месте работает оперативная группа, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:52:00+03:00
2025-02-03T14:52:00+03:00
2025-02-03T14:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
калужская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены в Хвастовичском районе Калужской области, на месте работает оперативная группа, сообщает правительство региона. "Сегодня в Хвастовичском районе обнаружены обломки ранее подавленного БПЛА. На месте работает оперативная группа", - говорится в сообщении. Власти призывают жителей, в случае обнаружения обломков БПЛА раньше оперативных служб, не приближаться к обломкам, потому что на них может быть взрывчатка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Происшествия
В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника
В Хвастовичском районе Калужской области нашли обломки подавленного ПВО БПЛА ВСУ