Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/oblomki-1997104348.html
В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника
В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника - РИА Новости, 03.02.2025
В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника
Обломки БПЛА обнаружены в Хвастовичском районе Калужской области, на месте работает оперативная группа, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:52:00+03:00
2025-02-03T14:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
калужская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены в Хвастовичском районе Калужской области, на месте работает оперативная группа, сообщает правительство региона. "Сегодня в Хвастовичском районе обнаружены обломки ранее подавленного БПЛА. На месте работает оперативная группа", - говорится в сообщении. Власти призывают жителей, в случае обнаружения обломков БПЛА раньше оперативных служб, не приближаться к обломкам, потому что на них может быть взрывчатка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Происшествия
В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника

В Хвастовичском районе Калужской области нашли обломки подавленного ПВО БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены в Хвастовичском районе Калужской области, на месте работает оперативная группа, сообщает правительство региона.
"Сегодня в Хвастовичском районе обнаружены обломки ранее подавленного БПЛА. На месте работает оперативная группа", - говорится в сообщении.
Власти призывают жителей, в случае обнаружения обломков БПЛА раньше оперативных служб, не приближаться к обломкам, потому что на них может быть взрывчатка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала