https://ria.ru/20250203/oblomki-1997104348.html

В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника

В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника - РИА Новости, 03.02.2025

В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника

Обломки БПЛА обнаружены в Хвастовичском районе Калужской области, на месте работает оперативная группа, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T14:52:00+03:00

2025-02-03T14:52:00+03:00

2025-02-03T14:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

калужская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены в Хвастовичском районе Калужской области, на месте работает оперативная группа, сообщает правительство региона. "Сегодня в Хвастовичском районе обнаружены обломки ранее подавленного БПЛА. На месте работает оперативная группа", - говорится в сообщении. Власти призывают жителей, в случае обнаружения обломков БПЛА раньше оперативных служб, не приближаться к обломкам, потому что на них может быть взрывчатка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

калужская область, происшествия