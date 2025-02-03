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Подъем обломков разбившегося в Вашингтоне самолета начнут в понедельник - РИА Новости, 03.02.2025
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00:40 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/oblomki-1996937532.html
Подъем обломков разбившегося в Вашингтоне самолета начнут в понедельник
Подъем обломков разбившегося в Вашингтоне самолета начнут в понедельник - РИА Новости, 03.02.2025
Подъем обломков разбившегося в Вашингтоне самолета начнут в понедельник
Спасатели начнут подъем из реки Потомак обломков самолета, потерпевшего крушение над Вашингтоном, заявил глава пожарной охраны и скорой помощи американской... РИА Новости, 03.02.2025
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Спасатели начнут подъем из реки Потомак обломков самолета, потерпевшего крушение над Вашингтоном, заявил глава пожарной охраны и скорой помощи американской столицы Джон Доннелли. "Спасательное оборудование будет доставлено на место, завтра (в понедельник – ред.) начнется операция по подъему обломков из воды", - сказал Доннели на пресс-конференции. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет. Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
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в мире, сша, россия, дональд трамп, рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, вашингтон
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Рональд Рейган, American Airlines, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, Вашингтон
Подъем обломков разбившегося в Вашингтоне самолета начнут в понедельник

Глава пожарной охраны Вашингтона: подъем обломков самолета начнут в понедельник

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПоисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Спасатели начнут подъем из реки Потомак обломков самолета, потерпевшего крушение над Вашингтоном, заявил глава пожарной охраны и скорой помощи американской столицы Джон Доннелли.
"Спасательное оборудование будет доставлено на место, завтра (в понедельник – ред.) начнется операция по подъему обломков из воды", - сказал Доннели на пресс-конференции.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Власти США идентифицировали 55 тел погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне
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В миреСШАРоссияДональд ТрампРональд РейганAmerican AirlinesСтолкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономВашингтон
 
 
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