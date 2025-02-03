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Более 70 объектов обновят в Смоленской области в этом году - РИА Новости, 03.02.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
17:20 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/obekty-1997147294.html
Более 70 объектов обновят в Смоленской области в этом году
Более 70 объектов обновят в Смоленской области в этом году - РИА Новости, 03.02.2025
Более 70 объектов обновят в Смоленской области в этом году
В этом году на территории Смоленской области планируют обновить 46 дворовых и 26 общественных территорий, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:20:00+03:00
2025-02-03T17:20:00+03:00
смоленская область
смоленская область
починок
смоленск
василий анохин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В этом году на территории Смоленской области планируют обновить 46 дворовых и 26 общественных территорий, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "В 2025 году Смоленская область станет еще уютнее и комфортнее благодаря масштабным работам по благоустройству. Всего планируется обновить 46 дворовых и 26 общественных территорий. Кроме того, продолжится реализация трех успешных проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях: в Починке, Ярцево и Гагарине", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что для детей установят 36 новых детских игровых площадок: в 25 районах и Десногорске, а также 10 в Смоленске. Работа по благоустройству будет вестись в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
https://ria.ru/20250203/oez-1997127228.html
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смоленская область, починок, смоленск, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Починок, Смоленск, Василий Анохин
Более 70 объектов обновят в Смоленской области в этом году

Свыше 70 объектов обновят в Смоленской области в 2025 году

© Фото : Администрация Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Администрация Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В этом году на территории Смоленской области планируют обновить 46 дворовых и 26 общественных территорий, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"В 2025 году Смоленская область станет еще уютнее и комфортнее благодаря масштабным работам по благоустройству. Всего планируется обновить 46 дворовых и 26 общественных территорий. Кроме того, продолжится реализация трех успешных проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях: в Починке, Ярцево и Гагарине", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что для детей установят 36 новых детских игровых площадок: в 25 районах и Десногорске, а также 10 в Смоленске.
Работа по благоустройству будет вестись в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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Вчера, 16:19
 
Смоленская областьСмоленская областьПочинокСмоленскВасилий Анохин
 
 
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