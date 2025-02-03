https://ria.ru/20250203/obekty-1997147294.html

Более 70 объектов обновят в Смоленской области в этом году

Более 70 объектов обновят в Смоленской области в этом году - РИА Новости, 03.02.2025

Более 70 объектов обновят в Смоленской области в этом году

В этом году на территории Смоленской области планируют обновить 46 дворовых и 26 общественных территорий, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T17:20:00+03:00

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2025-02-03T17:20:00+03:00

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смоленская область

починок

смоленск

василий анохин

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В этом году на территории Смоленской области планируют обновить 46 дворовых и 26 общественных территорий, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "В 2025 году Смоленская область станет еще уютнее и комфортнее благодаря масштабным работам по благоустройству. Всего планируется обновить 46 дворовых и 26 общественных территорий. Кроме того, продолжится реализация трех успешных проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях: в Починке, Ярцево и Гагарине", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что для детей установят 36 новых детских игровых площадок: в 25 районах и Десногорске, а также 10 в Смоленске. Работа по благоустройству будет вестись в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20250203/oez-1997127228.html

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смоленская область, починок, смоленск, василий анохин