https://ria.ru/20250203/nauka-1996639895.html

Ученые обнаружили в Евразии три неизвестных ранее вида растений

Ученые обнаружили в Евразии три неизвестных ранее вида растений - РИА Новости, 03.02.2025

Ученые обнаружили в Евразии три неизвестных ранее вида растений

Три ранее неизвестных вида растений, которые потенциально могут иметь значение для медицины и промышленности, открыли ученые Астраханского государственного... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T08:01:00+03:00

2025-02-03T08:01:00+03:00

2025-02-03T10:33:00+03:00

наука

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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

растения

биология

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Три ранее неизвестных вида растений, которые потенциально могут иметь значение для медицины и промышленности, открыли ученые Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева в составе международной научной группы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.По итогам исследований в песчаных степях горной системы Восточной Сибири эксперты описали новый вид злаков — житняк тувинский (Agropyron tuvinicum). Это многолетнее растение высотой до 65 сантиметров. Одно из его главных отличительных признаков — густое опушение колосков.В ходе изучения побережья Каспийского моря и горной системы Копетдаг у границы Туркмении и Ирана ученые нашли новый вид бобового растения астрагала (кошачий горох), который был назван Astragalus Rustamovii в честь туркменского ботаника Инклаба Рустамова. Растения вновь открытого вида отличается от других астрагалов рядом деталей строения, в частности, соотношением длины цветоносов и листьев, а также цветками.На основе анализа старинных гербарных материалов XVI–XVIII веков из хранилищ Великобритании и России был выявлен новый вид из семейства кутровых — кендырь Палласа (Poacynum pallasianum).По мнению исследователей, он имеет хорошую потенциальную экологическую и экономическую ценность. Листья растения обладают противовоспалительными и антидепрессивными эффектами, рассказали в Минобрнауки РФ."Стабильность экосистем нашей планеты определяется разнообразием видов. Чем больше биоразнообразие, чем больше в мире видов растений и животных, тем более стабильна экосистема", — прокомментировал профессор кафедры фундаментальной биологии Астраханского госуниверситета Алексей Лактионов, слова которого приводятся в сообщении.В настоящее время активно используется термин "экосистемные услуги", отметили в пресс-службе Минобрнауки. Это означает, что многие растения рассматриваются не только как новинки для науки, но и как ресурсы, способные предложить человечеству разнообразные услуги, например, служить источниками лекарственных и пищевых продуктов, а также приносить эстетическое удовольствие.Результаты опубликованы в изданиях журналах "Новости систематики высших растений" и "Taxonomy". Исследования проведены при поддержке Минобрнауки России.

https://ria.ru/20241017/nauka-1978287676.html

https://ria.ru/20240409/nauka-1938520014.html

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наука, университетская наука, россия, евразия, восточная сибирь, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), растения, биология, астрахань