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Ученые обнаружили в Евразии три неизвестных ранее вида растений - РИА Новости, 03.02.2025
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Наука
 
08:01 03.02.2025 (обновлено: 10:33 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/nauka-1996639895.html
Ученые обнаружили в Евразии три неизвестных ранее вида растений
Ученые обнаружили в Евразии три неизвестных ранее вида растений - РИА Новости, 03.02.2025
Ученые обнаружили в Евразии три неизвестных ранее вида растений
Три ранее неизвестных вида растений, которые потенциально могут иметь значение для медицины и промышленности, открыли ученые Астраханского государственного... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T08:01:00+03:00
2025-02-03T10:33:00+03:00
наука
наука
университетская наука
россия
евразия
восточная сибирь
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
растения
биология
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Три ранее неизвестных вида растений, которые потенциально могут иметь значение для медицины и промышленности, открыли ученые Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева в составе международной научной группы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.По итогам исследований в песчаных степях горной системы Восточной Сибири эксперты описали новый вид злаков — житняк тувинский (Agropyron tuvinicum). Это многолетнее растение высотой до 65 сантиметров. Одно из его главных отличительных признаков — густое опушение колосков.В ходе изучения побережья Каспийского моря и горной системы Копетдаг у границы Туркмении и Ирана ученые нашли новый вид бобового растения астрагала (кошачий горох), который был назван Astragalus Rustamovii в честь туркменского ботаника Инклаба Рустамова. Растения вновь открытого вида отличается от других астрагалов рядом деталей строения, в частности, соотношением длины цветоносов и листьев, а также цветками.На основе анализа старинных гербарных материалов XVI–XVIII веков из хранилищ Великобритании и России был выявлен новый вид из семейства кутровых — кендырь Палласа (Poacynum pallasianum).По мнению исследователей, он имеет хорошую потенциальную экологическую и экономическую ценность. Листья растения обладают противовоспалительными и антидепрессивными эффектами, рассказали в Минобрнауки РФ.&quot;Стабильность экосистем нашей планеты определяется разнообразием видов. Чем больше биоразнообразие, чем больше в мире видов растений и животных, тем более стабильна экосистема&quot;, — прокомментировал профессор кафедры фундаментальной биологии Астраханского госуниверситета Алексей Лактионов, слова которого приводятся в сообщении.В настоящее время активно используется термин "экосистемные услуги", отметили в пресс-службе Минобрнауки. Это означает, что многие растения рассматриваются не только как новинки для науки, но и как ресурсы, способные предложить человечеству разнообразные услуги, например, служить источниками лекарственных и пищевых продуктов, а также приносить эстетическое удовольствие.Результаты опубликованы в изданиях журналах "Новости систематики высших растений" и "Taxonomy". Исследования проведены при поддержке Минобрнауки России.
https://ria.ru/20241017/nauka-1978287676.html
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наука, университетская наука, россия, евразия, восточная сибирь, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), растения, биология, астрахань
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Евразия, Восточная Сибирь, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Растения, биология, Астрахань

Ученые обнаружили в Евразии три неизвестных ранее вида растений

© Фото : пресс-служба АГУВысокогорная песчаная степь в горной системе Алтая с новым для науки видом растения – житняком тувинским
Высокогорная песчаная степь в горной системе Алтая с новым для науки видом растения – житняком тувинским - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : пресс-служба АГУ
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Три ранее неизвестных вида растений, которые потенциально могут иметь значение для медицины и промышленности, открыли ученые Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева в составе международной научной группы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
По итогам исследований в песчаных степях горной системы Восточной Сибири эксперты описали новый вид злаков — житняк тувинский (Agropyron tuvinicum). Это многолетнее растение высотой до 65 сантиметров. Одно из его главных отличительных признаков — густое опушение колосков.
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В ходе изучения побережья Каспийского моря и горной системы Копетдаг у границы Туркмении и Ирана ученые нашли новый вид бобового растения астрагала (кошачий горох), который был назван Astragalus Rustamovii в честь туркменского ботаника Инклаба Рустамова. Растения вновь открытого вида отличается от других астрагалов рядом деталей строения, в частности, соотношением длины цветоносов и листьев, а также цветками.
На основе анализа старинных гербарных материалов XVI–XVIII веков из хранилищ Великобритании и России был выявлен новый вид из семейства кутровых — кендырь Палласа (Poacynum pallasianum).
По мнению исследователей, он имеет хорошую потенциальную экологическую и экономическую ценность. Листья растения обладают противовоспалительными и антидепрессивными эффектами, рассказали в Минобрнауки РФ.
© Фото : пресс-служба АГУАстрагал Рустамова
Астрагал Рустамова - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : пресс-служба АГУ
Астрагал Рустамова
«

"Стабильность экосистем нашей планеты определяется разнообразием видов. Чем больше биоразнообразие, чем больше в мире видов растений и животных, тем более стабильна экосистема", — прокомментировал профессор кафедры фундаментальной биологии Астраханского госуниверситета Алексей Лактионов, слова которого приводятся в сообщении.

В настоящее время активно используется термин "экосистемные услуги", отметили в пресс-службе Минобрнауки. Это означает, что многие растения рассматриваются не только как новинки для науки, но и как ресурсы, способные предложить человечеству разнообразные услуги, например, служить источниками лекарственных и пищевых продуктов, а также приносить эстетическое удовольствие.
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Результаты опубликованы в изданиях журналах "Новости систематики высших растений" и "Taxonomy". Исследования проведены при поддержке Минобрнауки России.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссияЕвразияВосточная СибирьМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)РастениябиологияАстрахань
 
 
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