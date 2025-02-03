https://ria.ru/20250203/nato-1997036120.html

СВР: НАТО хочет сохранить часть Украины как антироссийский плацдарм

СВР: НАТО хочет сохранить часть Украины как антироссийский плацдарм - РИА Новости, 03.02.2025

СВР: НАТО хочет сохранить часть Украины как антироссийский плацдарм

Руководство НАТО планирует сохранить остатки Украины в качестве антироссийского плацдарма, заявили в Службе внешней разведке (СВР) России. РИА Новости, 03.02.2025

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Руководство НАТО планирует сохранить остатки Украины в качестве антироссийского плацдарма, заявили в Службе внешней разведке (СВР) России. "В руководстве НАТО считают необходимым во что бы то ни стало сохранить остатки Украины в качестве антироссийского плацдарма", - говорится в сообщении.

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украина, россия, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире