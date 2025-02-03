https://ria.ru/20250203/nato-1997029050.html

НАТО задумывается о смене власти на Украине, заявили в СВР

НАТО задумывается о смене власти на Украине, заявили в СВР - РИА Новости, 03.02.2025

НАТО задумывается о смене власти на Украине, заявили в СВР

В штаб-квартире НАТО все больше задумываются о смене власти на Украине, исходят из того, что ВСУ не смогут сдерживать нарастающий натиск российской армии,... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:51:00+03:00

2025-02-03T12:51:00+03:00

2025-02-03T13:04:00+03:00

украина

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

брюссель

дональд трамп

вооруженные силы украины

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В штаб-квартире НАТО все больше задумываются о смене власти на Украине, исходят из того, что ВСУ не смогут сдерживать нарастающий натиск российской армии, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР)."Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, в штаб-квартире НАТО все больше задумываются о смене власти на Украине. В Брюсселе исходят из того, что ВСУ очень скоро окажутся не в состоянии сдерживать нарастающий натиск российской армии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250202/nato-1996923906.html

украина

брюссель

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, брюссель, дональд трамп, вооруженные силы украины, сша