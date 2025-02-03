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НАТО задумывается о смене власти на Украине, заявили в СВР - РИА Новости, 03.02.2025
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12:51 03.02.2025 (обновлено: 13:04 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/nato-1997029050.html
НАТО задумывается о смене власти на Украине, заявили в СВР
НАТО задумывается о смене власти на Украине, заявили в СВР - РИА Новости, 03.02.2025
НАТО задумывается о смене власти на Украине, заявили в СВР
В штаб-квартире НАТО все больше задумываются о смене власти на Украине, исходят из того, что ВСУ не смогут сдерживать нарастающий натиск российской армии,... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:51:00+03:00
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украина
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
брюссель
дональд трамп
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В штаб-квартире НАТО все больше задумываются о смене власти на Украине, исходят из того, что ВСУ не смогут сдерживать нарастающий натиск российской армии, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР)."Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, в штаб-квартире НАТО все больше задумываются о смене власти на Украине. В Брюсселе исходят из того, что ВСУ очень скоро окажутся не в состоянии сдерживать нарастающий натиск российской армии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250202/nato-1996923906.html
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украина, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, брюссель, дональд трамп, вооруженные силы украины, сша
Украина, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Брюссель, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, США
НАТО задумывается о смене власти на Украине, заявили в СВР

В СВР заявили, что НАТО все больше задумывается о смене власти на Украине

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В штаб-квартире НАТО все больше задумываются о смене власти на Украине, исходят из того, что ВСУ не смогут сдерживать нарастающий натиск российской армии, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, в штаб-квартире НАТО все больше задумываются о смене власти на Украине. В Брюсселе исходят из того, что ВСУ очень скоро окажутся не в состоянии сдерживать нарастающий натиск российской армии", - говорится в сообщении.
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УкраинаНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В миреБрюссельДональд ТрампВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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