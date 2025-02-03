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СМИ: британского наемника ликвидировали в ходе первой миссии на Украине - РИА Новости, 03.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:06 03.02.2025 (обновлено: 04:12 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/naemnik-1996943567.html
СМИ: британского наемника ликвидировали в ходе первой миссии на Украине
СМИ: британского наемника ликвидировали в ходе первой миссии на Украине - РИА Новости, 03.02.2025
СМИ: британского наемника ликвидировали в ходе первой миссии на Украине
Восемнадцатилетний наемник из Великобритании был ликвидирован на первой же миссии на Украине при помощи российского беспилотника, сообщает газета Sun со ссылкой РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T04:06:00+03:00
2025-02-03T04:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
великобритания
мария захарова
сергей лавров
sun
нато
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Восемнадцатилетний наемник из Великобритании был ликвидирован на первой же миссии на Украине при помощи российского беспилотника, сообщает газета Sun со ссылкой на его родственников. По информации газеты, в возрасте 17 лет Джеймс Уилтон из города Хаддерсфилд отправился на Украину, несмотря на отсутствие военного опыта. "Он погиб в результате взрыва через несколько минут после начала выполнения своего первого задания", - говорится в материале газеты. По информации газеты, Уилтон погиб 23 июля 2024 года на "восточном фронте", однако ранее о его смерти не сообщалось. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250124/vsu-1995412119.html
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россия, украина, великобритания, мария захарова, сергей лавров, sun, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Великобритания, Мария Захарова, Сергей Лавров, Sun, НАТО
СМИ: британского наемника ликвидировали в ходе первой миссии на Украине

Sun: британского наемника ликвидировали в ходе первого задания на Украине

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Восемнадцатилетний наемник из Великобритании был ликвидирован на первой же миссии на Украине при помощи российского беспилотника, сообщает газета Sun со ссылкой на его родственников.
По информации газеты, в возрасте 17 лет Джеймс Уилтон из города Хаддерсфилд отправился на Украину, несмотря на отсутствие военного опыта.
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"Он погиб в результате взрыва через несколько минут после начала выполнения своего первого задания", - говорится в материале газеты.
По информации газеты, Уилтон погиб 23 июля 2024 года на "восточном фронте", однако ранее о его смерти не сообщалось.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВеликобританияМария ЗахароваСергей ЛавровSunНАТО
 
 
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