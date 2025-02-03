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МВД предупредило о схеме мошенничества через лже-акцию на маркетплейсе - РИА Новости, 03.02.2025
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22:01 03.02.2025 (обновлено: 22:46 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/mvd-1997191180.html
МВД предупредило о схеме мошенничества через лже-акцию на маркетплейсе
МВД предупредило о схеме мошенничества через лже-акцию на маркетплейсе - РИА Новости, 03.02.2025
МВД предупредило о схеме мошенничества через лже-акцию на маркетплейсе
На маркетплейсе Wildberries появилась новая схема мошенничества через лже-акции, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T22:01:00+03:00
2025-02-03T22:46:00+03:00
общество
технологии
wildberries
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. На маркетплейсе Wildberries появилась новая схема мошенничества через лже-акции, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "Новая схема для фишинга Wildberries, для реализации которой мошенники просто слегка изменили уже существующую акцию от WB и T2 мобайл, разместив ее на поддельном домене GIFT-WILDBERRIES.RU. В оригинальной акции (уже завершена) от пользователей требовалось подключить домашний интернет от T2, чтобы получить сертификат Wildberries на 4000 рублей", — уточнили в ведомстве.Уточняется, что мошенники при этом предлагают зайти в аккаунт Wildberries и предоставить им доступ к учетной записи.Позднее в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что фейковый сайт удалось заблокировать. Там же уточнили, что в 2024 году служба безопасности маркетплейса выявила и заблокировала более трех тысяч фишинговых ресурсов, имитировавших сайт маркетплейса.
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общество, технологии, wildberries, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Общество, Технологии, Wildberries, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
МВД предупредило о схеме мошенничества через лже-акцию на маркетплейсе

МВД предупредило о схеме мошенничества через акцию якобы от Wildberries

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. На маркетплейсе Wildberries появилась новая схема мошенничества через лже-акции, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Новая схема для фишинга Wildberries, для реализации которой мошенники просто слегка изменили уже существующую акцию от WB и T2 мобайл, разместив ее на поддельном домене GIFT-WILDBERRIES.RU. В оригинальной акции (уже завершена) от пользователей требовалось подключить домашний интернет от T2, чтобы получить сертификат Wildberries на 4000 рублей", — уточнили в ведомстве.
Уточняется, что мошенники при этом предлагают зайти в аккаунт Wildberries и предоставить им доступ к учетной записи.
Позднее в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что фейковый сайт удалось заблокировать. Там же уточнили, что в 2024 году служба безопасности маркетплейса выявила и заблокировала более трех тысяч фишинговых ресурсов, имитировавших сайт маркетплейса.
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ОбществоТехнологииWildberriesМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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