https://ria.ru/20250203/mvd-1997191180.html

МВД предупредило о схеме мошенничества через лже-акцию на маркетплейсе

МВД предупредило о схеме мошенничества через лже-акцию на маркетплейсе - РИА Новости, 03.02.2025

МВД предупредило о схеме мошенничества через лже-акцию на маркетплейсе

На маркетплейсе Wildberries появилась новая схема мошенничества через лже-акции, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T22:01:00+03:00

2025-02-03T22:01:00+03:00

2025-02-03T22:46:00+03:00

общество

технологии

wildberries

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. На маркетплейсе Wildberries появилась новая схема мошенничества через лже-акции, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "Новая схема для фишинга Wildberries, для реализации которой мошенники просто слегка изменили уже существующую акцию от WB и T2 мобайл, разместив ее на поддельном домене GIFT-WILDBERRIES.RU. В оригинальной акции (уже завершена) от пользователей требовалось подключить домашний интернет от T2, чтобы получить сертификат Wildberries на 4000 рублей", — уточнили в ведомстве.Уточняется, что мошенники при этом предлагают зайти в аккаунт Wildberries и предоставить им доступ к учетной записи.Позднее в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что фейковый сайт удалось заблокировать. Там же уточнили, что в 2024 году служба безопасности маркетплейса выявила и заблокировала более трех тысяч фишинговых ресурсов, имитировавших сайт маркетплейса.

https://ria.ru/20250203/roblox-1997139082.html

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общество, технологии, wildberries, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия