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В Ростове-на-Дону ищут мужчину, пытавшегося поджечь торговые павильоны
В Ростове-на-Дону ищут мужчину, пытавшегося поджечь торговые павильоны - РИА Новости, 03.02.2025
В Ростове-на-Дону ищут мужчину, пытавшегося поджечь торговые павильоны
Полиция ищет мужчину, который пытался поджечь торговые павильоны в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T20:57:00+03:00
2025-02-03T20:57:00+03:00
2025-02-03T20:57:00+03:00
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происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев - РИА Новости. Полиция ищет мужчину, который пытался поджечь торговые павильоны в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. В понедельник в местных соцсетях сообщалось, что неизвестный мужчина в маске пытался взорвать несколько ларьков в Ростове-на-Дону. Якобы ночью поджигатель закинул банку с селитрой на крышу ларька и разлил горючее, но не успел подпалить: его спугнул прохожий, на место вызвали правоохранителей. "…Неизвестный мужчина предпринял попытку поджечь торговые павильоны в Железнодорожном районе города. Прибывшими на место полицейскими проведен осмотр места происшествия, изучены записи камер наблюдения", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по региону. Уточняется, что инцидент произошел в субботу. В настоящее время ведется поиск злоумышленника, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, отметили в ведомстве.
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россия, ростов-на-дону, ростовская область, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ростове-на-Дону ищут мужчину, пытавшегося поджечь торговые павильоны
МВД ищет мужчину, пытавшегося поджечь торговые павильоны в Ростове-на-Дону