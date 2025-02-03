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В Ростове-на-Дону ищут мужчину, пытавшегося поджечь торговые павильоны - РИА Новости, 03.02.2025
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20:57 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/mvd-1997187299.html
В Ростове-на-Дону ищут мужчину, пытавшегося поджечь торговые павильоны
В Ростове-на-Дону ищут мужчину, пытавшегося поджечь торговые павильоны - РИА Новости, 03.02.2025
В Ростове-на-Дону ищут мужчину, пытавшегося поджечь торговые павильоны
Полиция ищет мужчину, который пытался поджечь торговые павильоны в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T20:57:00+03:00
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россия
ростов-на-дону
ростовская область
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев - РИА Новости. Полиция ищет мужчину, который пытался поджечь торговые павильоны в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. В понедельник в местных соцсетях сообщалось, что неизвестный мужчина в маске пытался взорвать несколько ларьков в Ростове-на-Дону. Якобы ночью поджигатель закинул банку с селитрой на крышу ларька и разлил горючее, но не успел подпалить: его спугнул прохожий, на место вызвали правоохранителей. "…Неизвестный мужчина предпринял попытку поджечь торговые павильоны в Железнодорожном районе города. Прибывшими на место полицейскими проведен осмотр места происшествия, изучены записи камер наблюдения", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по региону. Уточняется, что инцидент произошел в субботу. В настоящее время ведется поиск злоумышленника, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, отметили в ведомстве.
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россия, ростов-на-дону, ростовская область, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ростове-на-Дону ищут мужчину, пытавшегося поджечь торговые павильоны

МВД ищет мужчину, пытавшегося поджечь торговые павильоны в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев - РИА Новости. Полиция ищет мужчину, который пытался поджечь торговые павильоны в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
В понедельник в местных соцсетях сообщалось, что неизвестный мужчина в маске пытался взорвать несколько ларьков в Ростове-на-Дону. Якобы ночью поджигатель закинул банку с селитрой на крышу ларька и разлил горючее, но не успел подпалить: его спугнул прохожий, на место вызвали правоохранителей.
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"…Неизвестный мужчина предпринял попытку поджечь торговые павильоны в Железнодорожном районе города. Прибывшими на место полицейскими проведен осмотр места происшествия, изучены записи камер наблюдения", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.
Уточняется, что инцидент произошел в субботу. В настоящее время ведется поиск злоумышленника, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, отметили в ведомстве.
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РоссияРостов-на-ДонуРостовская областьПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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