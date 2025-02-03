https://ria.ru/20250203/mvd-1997187299.html

В Ростове-на-Дону ищут мужчину, пытавшегося поджечь торговые павильоны

В Ростове-на-Дону ищут мужчину, пытавшегося поджечь торговые павильоны - РИА Новости, 03.02.2025

В Ростове-на-Дону ищут мужчину, пытавшегося поджечь торговые павильоны

Полиция ищет мужчину, который пытался поджечь торговые павильоны в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T20:57:00+03:00

2025-02-03T20:57:00+03:00

2025-02-03T20:57:00+03:00

россия

ростов-на-дону

ростовская область

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев - РИА Новости. Полиция ищет мужчину, который пытался поджечь торговые павильоны в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. В понедельник в местных соцсетях сообщалось, что неизвестный мужчина в маске пытался взорвать несколько ларьков в Ростове-на-Дону. Якобы ночью поджигатель закинул банку с селитрой на крышу ларька и разлил горючее, но не успел подпалить: его спугнул прохожий, на место вызвали правоохранителей. "…Неизвестный мужчина предпринял попытку поджечь торговые павильоны в Железнодорожном районе города. Прибывшими на место полицейскими проведен осмотр места происшествия, изучены записи камер наблюдения", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по региону. Уточняется, что инцидент произошел в субботу. В настоящее время ведется поиск злоумышленника, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250131/kazan-1996699755.html

https://ria.ru/20250129/podzhog-1996104206.html

россия

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ростов-на-дону, ростовская область, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)