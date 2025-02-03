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Север Москвы накрыл снегопад - РИА Новости, 03.02.2025
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23:21 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/moskva-1997197314.html
Север Москвы накрыл снегопад
Север Москвы накрыл снегопад - РИА Новости, 03.02.2025
Север Москвы накрыл снегопад
Снегопад обрушился на севере Москвы, аэропорт "Шереметьево" замело, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2025
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Снегопад обрушился на севере Москвы, аэропорт "Шереметьево" замело, передает корреспондент РИА Новости. Самолеты прибывают согласно расписанию, а пассажиров ожидает за окном пурга. Согласно прогнозам синоптиков, в российской столице в понедельник ожидались снег и гололедица
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москва, россия, погода, общество
Москва, Россия, Погода, Общество
Север Москвы накрыл снегопад

На севере Москвы обрушился снегопад, аэропорт "Шереметьево" замело

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Уборка снега в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Снегопад обрушился на севере Москвы, аэропорт "Шереметьево" замело, передает корреспондент РИА Новости.
Самолеты прибывают согласно расписанию, а пассажиров ожидает за окном пурга.
Согласно прогнозам синоптиков, в российской столице в понедельник ожидались снег и гололедица
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