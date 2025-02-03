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Мошенника из Хабаровска осудили на 11 лет за аферу с покупкой иномарок - РИА Новости, 03.02.2025
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06:59 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/moshennik-1996949486.html
Мошенника из Хабаровска осудили на 11 лет за аферу с покупкой иномарок
Мошенника из Хабаровска осудили на 11 лет за аферу с покупкой иномарок - РИА Новости, 03.02.2025
Мошенника из Хабаровска осудили на 11 лет за аферу с покупкой иномарок
Мошенник из Хабаровска, собиравший с клиентов деньги за покупку автомобилей в другой стране, которой так и не происходило, осужден к 11 годам колонии, сообщает... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T06:59:00+03:00
2025-02-03T06:59:00+03:00
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ХАБАРОВСК, 3 фев - РИА Новости. Мошенник из Хабаровска, собиравший с клиентов деньги за покупку автомобилей в другой стране, которой так и не происходило, осужден к 11 годам колонии, сообщает прокуратура Хабаровского края. По данным следствия, с июля 2022 по декабрь 2023 года житель Хабаровска под предлогом покупки автомобилей в другой стране получал от потенциальных покупателей деньги. Но люди остались без машин. В результате пяти потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 4,9 миллиона рублей. Кроме того, мужчина убедил одного из них в том, что может за 60 тысяч рублей оказать содействие в получении водительского удостоверения без сдачи экзамена. "Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя краевого центра. Он признан виновным по частям 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)... Суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщает прокуратура региона.
https://ria.ru/20250130/koloniya-1996419688.html
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происшествия, хабаровск, хабаровский край, россия
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, Россия
Мошенника из Хабаровска осудили на 11 лет за аферу с покупкой иномарок

Мошенника из Хабаровска осудили на 11 лет колонии за аферу с покупкой иномарок

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ХАБАРОВСК, 3 фев - РИА Новости. Мошенник из Хабаровска, собиравший с клиентов деньги за покупку автомобилей в другой стране, которой так и не происходило, осужден к 11 годам колонии, сообщает прокуратура Хабаровского края.
По данным следствия, с июля 2022 по декабрь 2023 года житель Хабаровска под предлогом покупки автомобилей в другой стране получал от потенциальных покупателей деньги. Но люди остались без машин. В результате пяти потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 4,9 миллиона рублей. Кроме того, мужчина убедил одного из них в том, что может за 60 тысяч рублей оказать содействие в получении водительского удостоверения без сдачи экзамена.
"Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя краевого центра. Он признан виновным по частям 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)... Суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщает прокуратура региона.
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