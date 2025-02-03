https://ria.ru/20250203/moldaviya-1997076551.html
В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником
В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником - РИА Новости, 03.02.2025
В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в ночь на понедельник нарушил воздушное пространство Молдавии, но вскоре покинул территорию республики, утверждают в... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:28:00+03:00
2025-02-03T14:28:00+03:00
2025-02-03T14:28:00+03:00
в мире
молдавия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149539/09/1495390910_0:122:3072:1849_1920x0_80_0_0_ee9fabf3f7aa493c90babc0849097d08.jpg
КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в ночь на понедельник нарушил воздушное пространство Молдавии, но вскоре покинул территорию республики, утверждают в молдавском минобороны. "Сегодня ночью беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нарушил воздушное пространство Республики Молдова… Нарушение было зафиксировано между 00.30 (01.30 по мск) и 00.45 часов. Траектория полета: Павловка, Украина - Карманова - Маяк – Григориополь. После этого БПЛА покинул воздушное пространство Республики Молдова по той же траектории", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram‑канале. Отмечается, что полет был обнаружен и отслежен системами контроля воздушного пространства национальной армии.
https://ria.ru/20241110/bespilotnik-1982958008.html
молдавия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149539/09/1495390910_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_29c6724543384803d61c6dea9154957a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, украина
В мире, Молдавия, Украина
В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником
В Молдавии беспилотник нарушил воздушное пространство со стороны Украины