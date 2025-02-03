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В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником

В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником - РИА Новости, 03.02.2025

В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в ночь на понедельник нарушил воздушное пространство Молдавии, но вскоре покинул территорию республики, утверждают в... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T14:28:00+03:00

2025-02-03T14:28:00+03:00

2025-02-03T14:28:00+03:00

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КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в ночь на понедельник нарушил воздушное пространство Молдавии, но вскоре покинул территорию республики, утверждают в молдавском минобороны. "Сегодня ночью беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нарушил воздушное пространство Республики Молдова… Нарушение было зафиксировано между 00.30 (01.30 по мск) и 00.45 часов. Траектория полета: Павловка, Украина - Карманова - Маяк – Григориополь. После этого БПЛА покинул воздушное пространство Республики Молдова по той же траектории", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram‑канале. Отмечается, что полет был обнаружен и отслежен системами контроля воздушного пространства национальной армии.

https://ria.ru/20241110/bespilotnik-1982958008.html

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