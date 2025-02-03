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В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником - РИА Новости, 03.02.2025
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14:28 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/moldaviya-1997076551.html
В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником
В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником - РИА Новости, 03.02.2025
В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в ночь на понедельник нарушил воздушное пространство Молдавии, но вскоре покинул территорию республики, утверждают в... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:28:00+03:00
2025-02-03T14:28:00+03:00
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КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в ночь на понедельник нарушил воздушное пространство Молдавии, но вскоре покинул территорию республики, утверждают в молдавском минобороны. "Сегодня ночью беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нарушил воздушное пространство Республики Молдова… Нарушение было зафиксировано между 00.30 (01.30 по мск) и 00.45 часов. Траектория полета: Павловка, Украина - Карманова - Маяк – Григориополь. После этого БПЛА покинул воздушное пространство Республики Молдова по той же траектории", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram‑канале. Отмечается, что полет был обнаружен и отслежен системами контроля воздушного пространства национальной армии.
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в мире, молдавия, украина
В мире, Молдавия, Украина
В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником

В Молдавии беспилотник нарушил воздушное пространство со стороны Украины

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в ночь на понедельник нарушил воздушное пространство Молдавии, но вскоре покинул территорию республики, утверждают в молдавском минобороны.
"Сегодня ночью беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нарушил воздушное пространство Республики Молдова… Нарушение было зафиксировано между 00.30 (01.30 по мск) и 00.45 часов. Траектория полета: Павловка, Украина - Карманова - Маяк – Григориополь. После этого БПЛА покинул воздушное пространство Республики Молдова по той же траектории", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram‑канале.
Отмечается, что полет был обнаружен и отслежен системами контроля воздушного пространства национальной армии.
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