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Молдавская оппозиция отреагировала на обещание Маска закрыть USAID - РИА Новости, 03.02.2025
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13:28 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/moldaviya-1997040411.html
Молдавская оппозиция отреагировала на обещание Маска закрыть USAID
Молдавская оппозиция отреагировала на обещание Маска закрыть USAID - РИА Новости, 03.02.2025
Молдавская оппозиция отреагировала на обещание Маска закрыть USAID
Обещание американского предпринимателя Илона Маска закрыть агентство США по международному развитию (USAID) порадовало оппозицию в Молдавии, заявил лидер... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:28:00+03:00
2025-02-03T13:28:00+03:00
в мире
молдавия
сша
илон маск
илан шор
дональд трамп
агентство по международному развитию сша
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КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Обещание американского предпринимателя Илона Маска закрыть агентство США по международному развитию (USAID) порадовало оппозицию в Молдавии, заявил лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки помощи другим странам со стороны Вашингтона. "Слова Трампа и Маска можно легко отнести к любой из финансируемых через загибающееся USAID молдавских НКО… USAID обвиняют в связях с госпереворотами в ряде стран… Наши злодеи, конечно, так крупно не плавали. Только в интернете пытались навести шороху, распихав по карманам американские деньги. А теперь без этой кормушки запал весь закончится. Сгинет кучка НКО-вредителей — только порадуемся", - приводит слова Шора Telegram-канал политблока. По мнению политика, если в эти НКО перестанут вливать доллары, "любители сидеть на грантах начнут клянчить евро". "А мы будем и дальше изнутри противостоять этим продавцам Родины. Что мы успешно за время сандовского режима и делаем. Об этом говорят итоги референдума (о евроинтеграции), последней переписи населения и наши инфраструктурные и социальные проекты для людей, которые мы продолжаем вопреки попыткам режима помешать", - подчеркнул Шор. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20250203/medvedev-1997005846.html
https://ria.ru/20250203/ua-1996633036.html
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в мире, молдавия, сша, илон маск, илан шор, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, евросоюз
В мире, Молдавия, США, Илон Маск, Илан Шор, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США, Евросоюз
Молдавская оппозиция отреагировала на обещание Маска закрыть USAID

Шор: обещания Маска закрыть USAID порадовали молдавскую оппозицию

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Обещание американского предпринимателя Илона Маска закрыть агентство США по международному развитию (USAID) порадовало оппозицию в Молдавии, заявил лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор.
Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Медведев поддержал Маска, пообещавшего закрыть USAID
11:48
Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки помощи другим странам со стороны Вашингтона.
"Слова Трампа и Маска можно легко отнести к любой из финансируемых через загибающееся USAID молдавских НКО… USAID обвиняют в связях с госпереворотами в ряде стран… Наши злодеи, конечно, так крупно не плавали. Только в интернете пытались навести шороху, распихав по карманам американские деньги. А теперь без этой кормушки запал весь закончится. Сгинет кучка НКО-вредителей — только порадуемся", - приводит слова Шора Telegram-канал политблока.
По мнению политика, если в эти НКО перестанут вливать доллары, "любители сидеть на грантах начнут клянчить евро". "А мы будем и дальше изнутри противостоять этим продавцам Родины. Что мы успешно за время сандовского режима и делаем. Об этом говорят итоги референдума (о евроинтеграции), последней переписи населения и наши инфраструктурные и социальные проекты для людей, которые мы продолжаем вопреки попыткам режима помешать", - подчеркнул Шор.
USAID - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
"Убийство в чистом виде". Киев получил пугающее сообщение из-за океана
08:00
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
"Начало конца?" На Украине неожиданно отреагировали на решение Трампа
27 января, 08:39
 
В миреМолдавияСШАИлон МаскИлан ШорДональд ТрампАгентство по международному развитию СШАЕвросоюз
 
 
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