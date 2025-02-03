Рейтинг@Mail.ru
Молдавия поставила Приднестровью 5,7 миллиона кубометров газа - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 03.02.2025 (обновлено: 20:19 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/moldavija-1997177561.html
Молдавия поставила Приднестровью 5,7 миллиона кубометров газа
Молдавия поставила Приднестровью 5,7 миллиона кубометров газа - РИА Новости, 03.02.2025
Молдавия поставила Приднестровью 5,7 миллиона кубометров газа
Молдавия поставила Приднестровью более 5,7 миллиона кубометров газа за три дня, сообщила компания "Энергоком" в соцсети Facebook*. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T19:35:00+03:00
2025-02-03T20:19:00+03:00
молдавия
кишинев
россия
евросоюз
газпром
в мире
вадим красносельский
румыния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996801791_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9439465f7b01f952ad450564b252486f.jpg
КИШИНЕВ, 3 фев — РИА Новости. Молдавия поставила Приднестровью более 5,7 миллиона кубометров газа за три дня, сообщила компания "Энергоком" в соцсети Facebook*."Энергоком" поставила в национальную газовую сеть более 5,7 миллиона кубометров природного газа по заявкам "Тираспольтрансгаза". Так, 1 февраля было поставлено 450 тысяч кубометров, 2 февраля — 2,7 миллиона кубометров, 3 февраля — 2,575 миллиона кубометров", — говорится в заявлении.Предназначенный для Приднестровья газ закупался на биржах в Румынии и Болгарии и транспортировался по Трансбалканскому коридору и газопроводу Яссы — Унгены, указали в компании.В минувшую пятницу пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что "Энергоком" использует 20 миллионов евро из европейского гранта, чтобы закупить газ для гуманитарной помощи Приднестровью. На следующий день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии.Кишинев отгрузит Приднестровью три миллиона кубометров газа в рамках соглашения о займе, Тирасполь должен будет вернуть их до 1 марта. При этом, как отметил глава Приднестровья Вадим Красносельский, этих поставок хватит на неделю-полторы при минимальном потреблении.Ситуация с газом в регионеС начала года ПМР и Молдавия остались без газа из-за нежелания последней выплачивать долг "Газпрому" и прекращения транзита по территории Украины. Если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то Приднестровье оказалось в полной газовой блокаде.С 3 января в ПМР действовали веерные отключения электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха опустилась ниже нуля. Сейчас ситуация стабилизировалась. * Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250203/moldavija-1997010100.html
https://ria.ru/20250201/energokrizis-1996827074.html
https://ria.ru/20250124/moldaviya-1995347640.html
молдавия
кишинев
россия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996801791_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3f3e11306767713fdc56094e0598a707.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, кишинев, россия, евросоюз, газпром, в мире, вадим красносельский, румыния
Молдавия, Кишинев, Россия, Евросоюз, Газпром, В мире, Вадим Красносельский, Румыния
Молдавия поставила Приднестровью 5,7 миллиона кубометров газа

Молдавия за три дня поставила Приднестровью более 5,7 миллиона кубометров газа

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкМолдавская ГРЭС в Приднестровье
Молдавская ГРЭС в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Молдавская ГРЭС в Приднестровье. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 3 фев — РИА Новости. Молдавия поставила Приднестровью более 5,7 миллиона кубометров газа за три дня, сообщила компания "Энергоком" в соцсети Facebook*.
"Энергоком" поставила в национальную газовую сеть более 5,7 миллиона кубометров природного газа по заявкам "Тираспольтрансгаза". Так, 1 февраля было поставлено 450 тысяч кубометров, 2 февраля — 2,7 миллиона кубометров, 3 февраля — 2,575 миллиона кубометров", — говорится в заявлении.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В Молдавии попросили проверить законность поставок газа в Приднестровье
Вчера, 12:02
Предназначенный для Приднестровья газ закупался на биржах в Румынии и Болгарии и транспортировался по Трансбалканскому коридору и газопроводу Яссы — Унгены, указали в компании.
В минувшую пятницу пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что "Энергоком" использует 20 миллионов евро из европейского гранта, чтобы закупить газ для гуманитарной помощи Приднестровью. На следующий день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии.
Кишинев отгрузит Приднестровью три миллиона кубометров газа в рамках соглашения о займе, Тирасполь должен будет вернуть их до 1 марта. При этом, как отметил глава Приднестровья Вадим Красносельский, этих поставок хватит на неделю-полторы при минимальном потреблении.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Глава ПМР назвал первопричину энергокризиса
1 февраля, 19:58

Ситуация с газом в регионе

С начала года ПМР и Молдавия остались без газа из-за нежелания последней выплачивать долг "Газпрому" и прекращения транзита по территории Украины. Если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то Приднестровье оказалось в полной газовой блокаде.
С 3 января в ПМР действовали веерные отключения электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха опустилась ниже нуля. Сейчас ситуация стабилизировалась.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В Молдавии удивились терпению "Газпрома" в вопросах поставок газа
24 января, 15:51
* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.
 
МолдавияКишиневРоссияЕвросоюзГазпромВ миреВадим КрасносельскийРумыния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала