https://ria.ru/20250203/moldavija-1997177561.html

Молдавия поставила Приднестровью 5,7 миллиона кубометров газа

Молдавия поставила Приднестровью 5,7 миллиона кубометров газа - РИА Новости, 03.02.2025

Молдавия поставила Приднестровью 5,7 миллиона кубометров газа

Молдавия поставила Приднестровью более 5,7 миллиона кубометров газа за три дня, сообщила компания "Энергоком" в соцсети Facebook*. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T19:35:00+03:00

2025-02-03T19:35:00+03:00

2025-02-03T20:19:00+03:00

молдавия

кишинев

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газпром

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КИШИНЕВ, 3 фев — РИА Новости. Молдавия поставила Приднестровью более 5,7 миллиона кубометров газа за три дня, сообщила компания "Энергоком" в соцсети Facebook*."Энергоком" поставила в национальную газовую сеть более 5,7 миллиона кубометров природного газа по заявкам "Тираспольтрансгаза". Так, 1 февраля было поставлено 450 тысяч кубометров, 2 февраля — 2,7 миллиона кубометров, 3 февраля — 2,575 миллиона кубометров", — говорится в заявлении.Предназначенный для Приднестровья газ закупался на биржах в Румынии и Болгарии и транспортировался по Трансбалканскому коридору и газопроводу Яссы — Унгены, указали в компании.В минувшую пятницу пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что "Энергоком" использует 20 миллионов евро из европейского гранта, чтобы закупить газ для гуманитарной помощи Приднестровью. На следующий день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии.Кишинев отгрузит Приднестровью три миллиона кубометров газа в рамках соглашения о займе, Тирасполь должен будет вернуть их до 1 марта. При этом, как отметил глава Приднестровья Вадим Красносельский, этих поставок хватит на неделю-полторы при минимальном потреблении.Ситуация с газом в регионеС начала года ПМР и Молдавия остались без газа из-за нежелания последней выплачивать долг "Газпрому" и прекращения транзита по территории Украины. Если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то Приднестровье оказалось в полной газовой блокаде.С 3 января в ПМР действовали веерные отключения электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха опустилась ниже нуля. Сейчас ситуация стабилизировалась. * Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250203/moldavija-1997010100.html

https://ria.ru/20250201/energokrizis-1996827074.html

https://ria.ru/20250124/moldaviya-1995347640.html

молдавия

кишинев

россия

румыния

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молдавия, кишинев, россия, евросоюз, газпром, в мире, вадим красносельский, румыния