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В Молдавии потребовали расследовать деятельность USAID - РИА Новости, 03.02.2025
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17:32 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/moldavija-1997150542.html
В Молдавии потребовали расследовать деятельность USAID
В Молдавии потребовали расследовать деятельность USAID - РИА Новости, 03.02.2025
В Молдавии потребовали расследовать деятельность USAID
Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" намерен в ближайшее время потребовать от Службы информации и безопасности (СИБ) и прокуратуры официального расследования... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:32:00+03:00
2025-02-03T17:32:00+03:00
в мире
молдавия
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василий боля
илон маск
дональд трамп
агентство по международному развитию сша
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КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" намерен в ближайшее время потребовать от Службы информации и безопасности (СИБ) и прокуратуры официального расследования о деятельности агентства США по международному развитию (USAID) в республике, заявил в понедельник депутат парламента от политформирования Василий Боля. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки помощи другим странам со стороны Вашингтона. "Деятельность USAID в Молдове должна быть тщательно проанализирована правоохранительными органами… Мы не можем игнорировать все факты о деятельности USAID, озвученные президентом США и его окружением. В ближайшее время наша команда потребует от СИБ и прокуратуры официального расследования. Высшее руководство страны, получавшее финансовую поддержку от зарубежных преступных организаций, должно понести уголовную ответственность", - написал Боля в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что за 30 лет агентство USAID профинансировало большое количество программ в Молдавии. "Однако мы больше не можем позволить организации, признанной в своей стране преступной, продолжить финансировать проекты ЦИК, судебной системы Молдовы, прокуратуры, парламента, СМИ и НПО. USAID не только подсадила Молдову на свою финансовую иглу, но и через сети Сороса спонсирует людей, которые находятся сегодня у власти. Действия этих политиков подпадают под уголовную статью об измене Родине", - подчеркнул Боля. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20250203/usaid-1997113529.html
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в мире, молдавия, сша, вашингтон (штат), василий боля, илон маск, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, возрождение
В мире, Молдавия, США, Вашингтон (штат), Василий Боля, Илон Маск, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США, Возрождение
В Молдавии потребовали расследовать деятельность USAID

Блок "Победа" потребовал расследовать в Молдавии деятельность агентства USAID

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" намерен в ближайшее время потребовать от Службы информации и безопасности (СИБ) и прокуратуры официального расследования о деятельности агентства США по международному развитию (USAID) в республике, заявил в понедельник депутат парламента от политформирования Василий Боля.
Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки помощи другим странам со стороны Вашингтона.
Флаг у штаб-квартиры USAID в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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"Деятельность USAID в Молдове должна быть тщательно проанализирована правоохранительными органами… Мы не можем игнорировать все факты о деятельности USAID, озвученные президентом США и его окружением. В ближайшее время наша команда потребует от СИБ и прокуратуры официального расследования. Высшее руководство страны, получавшее финансовую поддержку от зарубежных преступных организаций, должно понести уголовную ответственность", - написал Боля в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что за 30 лет агентство USAID профинансировало большое количество программ в Молдавии. "Однако мы больше не можем позволить организации, признанной в своей стране преступной, продолжить финансировать проекты ЦИК, судебной системы Молдовы, прокуратуры, парламента, СМИ и НПО. USAID не только подсадила Молдову на свою финансовую иглу, но и через сети Сороса спонсирует людей, которые находятся сегодня у власти. Действия этих политиков подпадают под уголовную статью об измене Родине", - подчеркнул Боля.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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В миреМолдавияСШАВашингтон (штат)Василий БоляИлон МаскДональд ТрампАгентство по международному развитию СШАВозрождение
 
 
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