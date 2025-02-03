https://ria.ru/20250203/mochalnikov-1997182725.html

Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Мочальникова

Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Мочальникова - РИА Новости, 03.02.2025

Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Мочальникова

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Сергея Мочальникова по его просьбе, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T20:01:00+03:00

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2025-02-03T20:09:00+03:00

михаил мишустин

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Сергея Мочальникова по его просьбе, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Мочальникова Сергея Викторовича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250128/timchenko-1995997313.html

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2025

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михаил мишустин, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)