https://ria.ru/20250203/mochalnikov-1997182725.html
Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Мочальникова
Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Мочальникова - РИА Новости, 03.02.2025
Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Мочальникова
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Сергея Мочальникова по его просьбе, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T20:01:00+03:00
2025-02-03T20:01:00+03:00
2025-02-03T20:09:00+03:00
михаил мишустин
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979845043_0:211:3073:1940_1920x0_80_0_0_57055055b552aee85832ab2e72d7c30a.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Сергея Мочальникова по его просьбе, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Мочальникова Сергея Викторовича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250128/timchenko-1995997313.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979845043_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_faa50a7435c2af75beb8200f6704c97e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Михаил Мишустин, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Мочальникова
Мишустин снял замминистра энергетики Мочальникова с поста по его просьбе