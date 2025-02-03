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Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Мочальникова - РИА Новости, 03.02.2025
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20:01 03.02.2025 (обновлено: 20:09 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/mochalnikov-1997182725.html
Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Мочальникова
Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Мочальникова - РИА Новости, 03.02.2025
Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Мочальникова
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Сергея Мочальникова по его просьбе, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T20:01:00+03:00
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михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Сергея Мочальникова по его просьбе, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Мочальникова Сергея Викторовича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.
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михаил мишустин, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Михаил Мишустин, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Мочальникова

Мишустин снял замминистра энергетики Мочальникова с поста по его просьбе

© РИА Новости / Правительство РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра энергетики Российской Федерации Сергей Мочальников
Заместитель министра энергетики Российской Федерации Сергей Мочальников - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Правительство РФ
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Сергея Мочальникова по его просьбе, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Мочальникова Сергея Викторовича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.
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