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СК завел дело после гибели младенца в красноярской семье

СК завел дело после гибели младенца в красноярской семье - РИА Новости, 03.02.2025

СК завел дело после гибели младенца в красноярской семье

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели трехмесячного младенца в красноярской семье из села Красная Сопка, где в прошлом... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:52:00+03:00

2025-02-03T13:52:00+03:00

2025-02-03T13:52:00+03:00

происшествия

россия

красноярский край

назаровский район

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 3 фев – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели трехмесячного младенца в красноярской семье из села Красная Сопка, где в прошлом году четверо детей погибли от отравления дихлофосом, сообщило ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Краевая прокуратора сообщила ранее, что 2 февраля трехмесячный ребенок умер в красноярской семье, в которой в сентябре 2024 года погибли четверо детей от отравления дихлофосом. Тело обнаружила в кроватке его мать. Следов насильственной смерти специалисты не установили. Также отмечалось, что ребенок находился на грудном вскармливании, ничем не болел. Точная причина смерти станет известна после химического и гистологического исследований. "В связи с гибелью малолетнего ребенка… следственным отделом по Назаровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении. По версии следствия, вечером 1 февраля женщина покормила сына и уложила спать в детскую кроватку. Проснувшись около 3 часов ночи, женщина обнаружила младенца без признаков жизни. Прибывшие врачи констатировали смерть. Накануне мать малыша употребляла пищу, приготовленную в домашних условиях. В сентябре 2024 года в этой семье погибли четверо детей. Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. 8 ноября у родителей родился здоровый мальчик. Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов. Региональный СК 2 декабря по результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы назвал причину смерти детей – инсектициды. Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России 3 февраля подтвердил причину отравления четверых детей из красноярского села Красная Сопка.

https://ria.ru/20250120/mladenets-1994667250.html

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происшествия, россия, красноярский край, назаровский район, следственный комитет россии (ск рф)