Митволь не погасил ущерб в 966 миллионов рублей
Олег Митволь не погасил ущерб в 966 миллионов рублей по делу о хищении
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда в Красноярске
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда в Красноярске. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Служба судебных приставов взыскивает более 966 миллионов рублей с экс-замглавы Росприроднадзора бизнесмена Олега Митволя, приговоренного к 4,5 годам колонии общего режима и штрафу за хищения при строительстве метро в Красноярске, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и судебных документов.
В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил Митволя к 4,5 годам колонии общего режима за хищение 900 миллионнов рублей при строительстве красноярского метро, а также взыскал в пользу Росжелдора 741 миллион рублей и более 200 миллионов - в пользу краевого транспортного управления.
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Из судебных документов следует, что экс-замглавы Росприроднадзора, действуя в группе по предварительному сговору и пользуясь своим служебным положением, похитил из бюджета Росжелдора и бюджета Красноярского края 954 миллиона рублей. С обвинением он полностью согласился, вину признал.
По данным агентства, Митволь должен возместить ущерб на сумму почти 740 миллионов рублей. Кроме того, приставы намерены взыскать с бизнесмена задолженность по его делу в 211 миллионов рублей и почти 15 миллионов исполнительского сбора. Общий долг Митволя составляет более 966 миллионов 139 тысяч рублей.
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