https://ria.ru/20250203/mitvol-1996946838.html

Митволь не погасил ущерб в 966 миллионов рублей

Митволь не погасил ущерб в 966 миллионов рублей - РИА Новости, 03.02.2025

Митволь не погасил ущерб в 966 миллионов рублей

Служба судебных приставов взыскивает более 966 миллионов рублей с экс-замглавы Росприроднадзора бизнесмена Олега Митволя, приговоренного к 4,5 годам колонии... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T05:40:00+03:00

2025-02-03T05:40:00+03:00

2025-02-03T05:40:00+03:00

происшествия

красноярск

красноярский край

олег митволь

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896301923_0:0:2828:1591_1920x0_80_0_0_0e5d97a3465b002015387018e4537502.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Служба судебных приставов взыскивает более 966 миллионов рублей с экс-замглавы Росприроднадзора бизнесмена Олега Митволя, приговоренного к 4,5 годам колонии общего режима и штрафу за хищения при строительстве метро в Красноярске, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и судебных документов. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил Митволя к 4,5 годам колонии общего режима за хищение 900 миллионнов рублей при строительстве красноярского метро, а также взыскал в пользу Росжелдора 741 миллион рублей и более 200 миллионов - в пользу краевого транспортного управления. Из судебных документов следует, что экс-замглавы Росприроднадзора, действуя в группе по предварительному сговору и пользуясь своим служебным положением, похитил из бюджета Росжелдора и бюджета Красноярского края 954 миллиона рублей. С обвинением он полностью согласился, вину признал. По данным агентства, Митволь должен возместить ущерб на сумму почти 740 миллионов рублей. Кроме того, приставы намерены взыскать с бизнесмена задолженность по его делу в 211 миллионов рублей и почти 15 миллионов исполнительского сбора. Общий долг Митволя составляет более 966 миллионов 139 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250128/dolg-1995821342.html

https://ria.ru/20250123/dolg-1995063447.html

красноярск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярск, красноярский край, олег митволь, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)