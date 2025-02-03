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Митволь не погасил ущерб в 966 миллионов рублей - РИА Новости, 03.02.2025
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05:40 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/mitvol-1996946838.html
Митволь не погасил ущерб в 966 миллионов рублей
Митволь не погасил ущерб в 966 миллионов рублей - РИА Новости, 03.02.2025
Митволь не погасил ущерб в 966 миллионов рублей
Служба судебных приставов взыскивает более 966 миллионов рублей с экс-замглавы Росприроднадзора бизнесмена Олега Митволя, приговоренного к 4,5 годам колонии... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T05:40:00+03:00
2025-02-03T05:40:00+03:00
происшествия
красноярск
красноярский край
олег митволь
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Служба судебных приставов взыскивает более 966 миллионов рублей с экс-замглавы Росприроднадзора бизнесмена Олега Митволя, приговоренного к 4,5 годам колонии общего режима и штрафу за хищения при строительстве метро в Красноярске, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и судебных документов. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил Митволя к 4,5 годам колонии общего режима за хищение 900 миллионнов рублей при строительстве красноярского метро, а также взыскал в пользу Росжелдора 741 миллион рублей и более 200 миллионов - в пользу краевого транспортного управления. Из судебных документов следует, что экс-замглавы Росприроднадзора, действуя в группе по предварительному сговору и пользуясь своим служебным положением, похитил из бюджета Росжелдора и бюджета Красноярского края 954 миллиона рублей. С обвинением он полностью согласился, вину признал. По данным агентства, Митволь должен возместить ущерб на сумму почти 740 миллионов рублей. Кроме того, приставы намерены взыскать с бизнесмена задолженность по его делу в 211 миллионов рублей и почти 15 миллионов исполнительского сбора. Общий долг Митволя составляет более 966 миллионов 139 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250128/dolg-1995821342.html
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происшествия, красноярск, красноярский край, олег митволь, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Олег Митволь, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)
Митволь не погасил ущерб в 966 миллионов рублей

Олег Митволь не погасил ущерб в 966 миллионов рублей по делу о хищении

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда в Красноярске
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда в Красноярске - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда в Красноярске. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Служба судебных приставов взыскивает более 966 миллионов рублей с экс-замглавы Росприроднадзора бизнесмена Олега Митволя, приговоренного к 4,5 годам колонии общего режима и штрафу за хищения при строительстве метро в Красноярске, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и судебных документов.
В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил Митволя к 4,5 годам колонии общего режима за хищение 900 миллионнов рублей при строительстве красноярского метро, а также взыскал в пользу Росжелдора 741 миллион рублей и более 200 миллионов - в пользу краевого транспортного управления.
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Из судебных документов следует, что экс-замглавы Росприроднадзора, действуя в группе по предварительному сговору и пользуясь своим служебным положением, похитил из бюджета Росжелдора и бюджета Красноярского края 954 миллиона рублей. С обвинением он полностью согласился, вину признал.
По данным агентства, Митволь должен возместить ущерб на сумму почти 740 миллионов рублей. Кроме того, приставы намерены взыскать с бизнесмена задолженность по его делу в 211 миллионов рублей и почти 15 миллионов исполнительского сбора. Общий долг Митволя составляет более 966 миллионов 139 тысяч рублей.
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ПроисшествияКрасноярскКрасноярский крайОлег МитвольФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)
 
 
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