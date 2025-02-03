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Экс-главу свердловского минтранса приговорили к 6,5 года по делу о взятке - РИА Новости, 03.02.2025
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10:09 03.02.2025 (обновлено: 10:34 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/mintrans-1996971636.html
Экс-главу свердловского минтранса приговорили к 6,5 года по делу о взятке
Экс-главу свердловского минтранса приговорили к 6,5 года по делу о взятке - РИА Новости, 03.02.2025
Экс-главу свердловского минтранса приговорили к 6,5 года по делу о взятке
Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T10:09:00+03:00
2025-02-03T10:34:00+03:00
происшествия
жкх
екатеринбург
свердловская область
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, обвиняемого в получении взятки в 4 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура. По данным следствия, в сентябре 2023 года Старков получил от представителя строительной организации взятку в размере 4 миллионов рублей за обеспечение заключения госконтрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. После этого он дал поручение начальнику ГКУ "Управление автомобильных дорог" заключить контракты с указанной компанией. Экс-министру было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Гособвинение запросило для Старкова 9 лет "строгача". "Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 10-кратном размере взятки в сумме 40 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Старков занимал должность главы минтранса Свердловской области с 2016 года, свой пост он покинул в ноябре 2023 года, написав заявление по собственному желанию. После увольнения он уехал в зону специальной военной операции, однако его задержали и вернули в Екатеринбург.
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происшествия, жкх, екатеринбург, свердловская область, россия
Происшествия, ЖКХ, Екатеринбург, Свердловская область, Россия
Экс-главу свердловского минтранса приговорили к 6,5 года по делу о взятке

Экс-главе минтранса Свердловской области дали 6,5 года колонии по делу о взятке

© РИА Новости / Александр КряжевВасилий Старков
Василий Старков - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Василий Старков. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, обвиняемого в получении взятки в 4 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.
По данным следствия, в сентябре 2023 года Старков получил от представителя строительной организации взятку в размере 4 миллионов рублей за обеспечение заключения госконтрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. После этого он дал поручение начальнику ГКУ "Управление автомобильных дорог" заключить контракты с указанной компанией. Экс-министру было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Гособвинение запросило для Старкова 9 лет "строгача".
"Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 10-кратном размере взятки в сумме 40 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Старков занимал должность главы минтранса Свердловской области с 2016 года, свой пост он покинул в ноябре 2023 года, написав заявление по собственному желанию. После увольнения он уехал в зону специальной военной операции, однако его задержали и вернули в Екатеринбург.
Вадим Пильников - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
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