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Экс-главу свердловского минтранса приговорили к 6,5 года по делу о взятке

Экс-главу свердловского минтранса приговорили к 6,5 года по делу о взятке - РИА Новости, 03.02.2025

Экс-главу свердловского минтранса приговорили к 6,5 года по делу о взятке

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T10:09:00+03:00

2025-02-03T10:09:00+03:00

2025-02-03T10:34:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, обвиняемого в получении взятки в 4 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура. По данным следствия, в сентябре 2023 года Старков получил от представителя строительной организации взятку в размере 4 миллионов рублей за обеспечение заключения госконтрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. После этого он дал поручение начальнику ГКУ "Управление автомобильных дорог" заключить контракты с указанной компанией. Экс-министру было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Гособвинение запросило для Старкова 9 лет "строгача". "Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 10-кратном размере взятки в сумме 40 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Старков занимал должность главы минтранса Свердловской области с 2016 года, свой пост он покинул в ноябре 2023 года, написав заявление по собственному желанию. После увольнения он уехал в зону специальной военной операции, однако его задержали и вернули в Екатеринбург.

https://ria.ru/20241207/sud-1987875860.html

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происшествия, жкх, екатеринбург, свердловская область, россия