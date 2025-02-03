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Участник программы "Время героев" стал советником министра природы - РИА Новости, 03.02.2025
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13:45 03.02.2025 (обновлено: 16:13 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/minprirody-1997044605.html
Участник программы "Время героев" стал советником министра природы
Участник программы "Время героев" стал советником министра природы - РИА Новости, 03.02.2025
Участник программы "Время героев" стал советником министра природы
Участник программы "Время героев" Андрей Порошин стал советником главы Министерства природных ресурсов и экологии, сообщается в Telegram-канале программы. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:45:00+03:00
2025-02-03T16:13:00+03:00
россия
александр козлов (глава минприроды)
владимир путин
политика
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Участник программы "Время героев" Андрей Порошин стал советником главы Министерства природных ресурсов и экологии, сообщается в Telegram-канале программы. "Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Андрей Порошин назначен на должность советника министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации", — говорится в публикации. Сам Порошин отметил, что компетентность и богатый опыт спикеров программы "Время героев" стали для него стимулом для саморазвития и самосовершенствования. Кроме того, он приобрел новые умения и навыки, которые закрепил во время стажировки под началом главы Минприроды Александра Козлова. Как пояснил Порошин, ему удалось погрузиться в реальную рабочую среду и понять, как организована работа в министерстве. О старте кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев" президент Владимир Путин объявил год назад во время оглашении послания Федеральному собранию. По его словам, участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20241211/losunchukov-1988614971.html
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россия, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, политика
Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Владимир Путин, Политика
Участник программы "Время героев" стал советником министра природы

Участник программы "Время героев" Порошин стал советником главы Минприроды

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Участник программы "Время героев" Андрей Порошин стал советником главы Министерства природных ресурсов и экологии, сообщается в Telegram-канале программы.
"Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Андрей Порошин назначен на должность советника министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации", — говорится в публикации.
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Сам Порошин отметил, что компетентность и богатый опыт спикеров программы "Время героев" стали для него стимулом для саморазвития и самосовершенствования.
Кроме того, он приобрел новые умения и навыки, которые закрепил во время стажировки под началом главы Минприроды Александра Козлова. Как пояснил Порошин, ему удалось погрузиться в реальную рабочую среду и понять, как организована работа в министерстве.

Андрей Порошин родился в 1988 году в городе Красновишерске Пермского края. В 2013 году закончил Михайловскую военную артиллерийскую академию. За годы военной службы прошел путь от командира взвода до командира отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона. Награжден орденом Мужества, медалью Суворова, медалью "За отвагу".

О старте кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев" президент Владимир Путин объявил год назад во время оглашении послания Федеральному собранию. По его словам, участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
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