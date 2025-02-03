https://ria.ru/20250203/minprirody-1997044605.html

Участник программы "Время героев" стал советником министра природы

Участник программы "Время героев" стал советником министра природы - РИА Новости, 03.02.2025

Участник программы "Время героев" стал советником министра природы

Участник программы "Время героев" Андрей Порошин стал советником главы Министерства природных ресурсов и экологии, сообщается в Telegram-канале программы. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:45:00+03:00

2025-02-03T13:45:00+03:00

2025-02-03T16:13:00+03:00

россия

александр козлов (глава минприроды)

владимир путин

политика

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Участник программы "Время героев" Андрей Порошин стал советником главы Министерства природных ресурсов и экологии, сообщается в Telegram-канале программы. "Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Андрей Порошин назначен на должность советника министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации", — говорится в публикации. Сам Порошин отметил, что компетентность и богатый опыт спикеров программы "Время героев" стали для него стимулом для саморазвития и самосовершенствования. Кроме того, он приобрел новые умения и навыки, которые закрепил во время стажировки под началом главы Минприроды Александра Козлова. Как пояснил Порошин, ему удалось погрузиться в реальную рабочую среду и понять, как организована работа в министерстве. О старте кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев" президент Владимир Путин объявил год назад во время оглашении послания Федеральному собранию. По его словам, участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20241211/losunchukov-1988614971.html

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россия, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, политика