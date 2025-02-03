https://ria.ru/20250203/minoborony-1997117395.html

Минобороны показало кадры уничтожения штурмовой группы ВСУ в ДНР

Минобороны показало кадры уничтожения штурмовой группы ВСУ в ДНР - РИА Новости, 03.02.2025

Минобороны показало кадры уничтожения штурмовой группы ВСУ в ДНР

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения штурмовой группы ВСУ артиллеристами и операторами дронов группировки войск "Запад" в Донбассе. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T15:42:00+03:00

2025-02-03T15:42:00+03:00

2025-02-03T15:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения штурмовой группы ВСУ артиллеристами и операторами дронов группировки войск "Запад" в Донбассе. "Средствами воздушной разведки 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в районе одной из лесополос в зоне проведения СВО в Донецкой Народной Республике была обнаружена бронетехника, осуществляющая доставку штурмовой группы ВСУ на передний край. После определения и подтверждения точных координат места нахождения противника было принято решение об огневом воздействии", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе прямых попаданий артиллеристов из ствольных орудий и минометов военная техника и большая часть военнослужащих ВСУ была уничтожена. "Оставшихся в живых боевиков ВСУ уничтожили операторы боевых БПЛА с системой сбросов боеприпасов. Объективный контроль точных попаданий и уничтожения противника осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени", - сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20250130/poteri-1996319318.html

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Уничтожение штурмовой группы ВСУ бойцами группировки "Запад" в ДНР Минобороны России показало кадры уничтожения штурмовой группы ВСУ бойцами "Запада" в ДНР. 2025-02-03T15:42 true PT0M14S

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф