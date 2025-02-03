https://ria.ru/20250203/minoborony-1997117395.html
Минобороны показало кадры уничтожения штурмовой группы ВСУ в ДНР
Минобороны показало кадры уничтожения штурмовой группы ВСУ в ДНР - РИА Новости, 03.02.2025
Минобороны показало кадры уничтожения штурмовой группы ВСУ в ДНР
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения штурмовой группы ВСУ артиллеристами и операторами дронов группировки войск "Запад" в Донбассе. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T15:42:00+03:00
2025-02-03T15:42:00+03:00
2025-02-03T15:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения штурмовой группы ВСУ артиллеристами и операторами дронов группировки войск "Запад" в Донбассе. "Средствами воздушной разведки 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в районе одной из лесополос в зоне проведения СВО в Донецкой Народной Республике была обнаружена бронетехника, осуществляющая доставку штурмовой группы ВСУ на передний край. После определения и подтверждения точных координат места нахождения противника было принято решение об огневом воздействии", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе прямых попаданий артиллеристов из ствольных орудий и минометов военная техника и большая часть военнослужащих ВСУ была уничтожена. "Оставшихся в живых боевиков ВСУ уничтожили операторы боевых БПЛА с системой сбросов боеприпасов. Объективный контроль точных попаданий и уничтожения противника осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени", - сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20250130/poteri-1996319318.html
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Уничтожение штурмовой группы ВСУ бойцами группировки "Запад" в ДНР
Минобороны России показало кадры уничтожения штурмовой группы ВСУ бойцами "Запада" в ДНР.
2025-02-03T15:42
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры уничтожения штурмовой группы ВСУ в ДНР
Минобороны показало видео артиллерийских ударов по штурмгруппе ВСУ в ДНР