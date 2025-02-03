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В небе над ЛНР уничтожили БПЛА "Валькирия" и "Фурия"
В небе над ЛНР уничтожили БПЛА "Валькирия" и "Фурия" - РИА Новости, 03.02.2025
В небе над ЛНР уничтожили БПЛА "Валькирия" и "Фурия"
Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные беспилотники ВСУ в небе над ЛНР, сообщили журналистам в РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T05:23:00+03:00
2025-02-03T05:23:00+03:00
2025-02-03T05:23:00+03:00
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ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные беспилотники ВСУ в небе над ЛНР, сообщили журналистам в МО РФ. "В зоне проведения СВО в Луганской Народной Республике расчеты ЗРК противовоздушной обороны 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от угроз с воздуха. Расчет засек разведывательные БПЛА самолетного типа "Валькирия" и "Фурия" противника, которые собирали данные о позициях войск для дальнейшего нанесения удара", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что ЗРК "Тор-М1" в считанные минуты выдвинулся на позицию для прикрытия позиций войск. Расчет незамедлительно совершил пуски ракет, которые попали точно в цели. "Уничтожение разведывательных БПЛА противника происходило на расстоянии 10 километров. Убедившись в поражении воздушных целей, боевая машина сменила огневую позицию в целях недопущения нанесения противником удар", - сообщили в оборонном ведомстве.
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луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
В небе над ЛНР уничтожили БПЛА "Валькирия" и "Фурия"
Минобороны: расчет "Тор-М1" уничтожил БПЛА "Валькирия" и "Фурия" в небе над ЛНР