https://ria.ru/20250203/minoborony-1996946257.html

В небе над ЛНР уничтожили БПЛА "Валькирия" и "Фурия"

В небе над ЛНР уничтожили БПЛА "Валькирия" и "Фурия" - РИА Новости, 03.02.2025

В небе над ЛНР уничтожили БПЛА "Валькирия" и "Фурия"

Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные беспилотники ВСУ в небе над ЛНР, сообщили журналистам в РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T05:23:00+03:00

2025-02-03T05:23:00+03:00

2025-02-03T05:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

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ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные беспилотники ВСУ в небе над ЛНР, сообщили журналистам в МО РФ. "В зоне проведения СВО в Луганской Народной Республике расчеты ЗРК противовоздушной обороны 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от угроз с воздуха. Расчет засек разведывательные БПЛА самолетного типа "Валькирия" и "Фурия" противника, которые собирали данные о позициях войск для дальнейшего нанесения удара", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что ЗРК "Тор-М1" в считанные минуты выдвинулся на позицию для прикрытия позиций войск. Расчет незамедлительно совершил пуски ракет, которые попали точно в цели. "Уничтожение разведывательных БПЛА противника происходило на расстоянии 10 километров. Убедившись в поражении воздушных целей, боевая машина сменила огневую позицию в целях недопущения нанесения противником удар", - сообщили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20250203/minoborony-1996945686.html

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луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины