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Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 03.02.2025
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05:10 03.02.2025
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Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в Курском приграничье
Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 03.02.2025
Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в Курском приграничье
Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс ракетный удар и сорвал ротацию украинских подразделений в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T05:10:00+03:00
2025-02-03T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
ми-28нм
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс ракетный удар и сорвал ротацию украинских подразделений в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск, летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ. После удара вертолётчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте и отстрелили тепловые ловушки, чтобы предотвратить попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели, отметили в МО РФ.
https://ria.ru/20250203/minoborony-1996945433.html
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россия, вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в Курском приграничье

Минобороны: экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в Курском приграничье

© Фото : Олег Подкладов / RussianPlanes.netМи-28НМ
Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Олег Подкладов / RussianPlanes.net
Ми-28НМ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс ракетный удар и сорвал ротацию украинских подразделений в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск, летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ.
После удара вертолётчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте и отстрелили тепловые ловушки, чтобы предотвратить попадание ракет ПЗРК противника.
Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели, отметили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМи-28НМ
 
 
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